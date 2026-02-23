Απίστευτο κι όμως... αληθινό: Γυναίκα μαχαίρωσε τον σύντροφο της λόγω του VAR

Σκηνές έντασης και βίας σημειώθηκαν σε διαμέρισμα στην περιοχή Καποντιμόντε της Νάπολης, λίγη ώρα μετά τη λήξη της αναμέτρησης ανάμεσα στην Αταλάντα και τη Νάπολι.



Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, η αφορμή φέρεται να ήταν η απόφαση του VAR να ανακαλέσει πέναλτι υπέρ της Νάπολι. Ένας 40χρονος, εμφανώς εκνευρισμένος, άρχισε να φωνάζει προς την τηλεόραση. Η 35χρονη σύντροφός του, ωστόσο, θεώρησε πως οι ύβρεις και οι φωνές απευθύνονταν σε εκείνη, με αποτέλεσμα η κατάσταση να κλιμακωθεί επικίνδυνα.



Η κλιμάκωση που οδήγησε στον καυγά και το μαχαίρι



Η γυναίκα φέρεται αρχικά να πέταξε ένα ζευγάρι ψαλίδια προς το μέρος του άντρα χωρίς να τον τραυματίσει. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε στην κουζίνα, όπου πήρε μαχαίρι. Μετά από μία πρώτη αποτυχημένη απόπειρα, κατάφερε να τον τραυματίσει στο πλάι.



Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου εκτοξεύθηκαν και άλλα αντικείμενα μέσα στο διαμέρισμα, ενώ μία λεπίδα φέρεται να καρφώθηκε στον τοίχο του σαλονιού, ενδεικτικό της έντασης που επικράτησε.

Οι αρχές της Ιταλίας βρέθηκαν σχεδόν κατευθείαν στο σπίτι που συνέβη το περιστατικό, ο άνδρας πήγε εσπευσμένα στο νοσοκομείο και ευτυχώς βρίσκεται πλέον εκτός κινδύνου.