Μεξικό: Διακόπηκε ο αγώνας Νεκάξα - Κερετάρο από πυροβολισμούς καρτέλ - Το συγκλονιστικό βίντεο

Ο θάνατος του Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες, γνωστού και ως «Ελ Μέντσο», ηγέτη του καρτέλ Νέας Γενιάς του Χαλίσκο (CJNG), έχει πυροδοτήσει ένα κύμα βίας στο Μεξικό που ήδη έχει απήχηση σε όλο τον κόσμο.

Μάλιστα, τέσσερις αγώνες αναβλήθηκαν την Κυριακή (22/2), αφότου ο μεξικανικός στρατός σκότωσε τον αρχηγό του ισχυρού καρτέλ ναρκωτικών σε μια πόλη κοντά στην πόλη που διοργανώνει το Παγκόσμιο Κύπελλο, την Γουαδαλαχάρα.

Συγκεκριμένα, ο Νεμέσιο Ρουμπέν Οσεγκέρα Θερβάντες, γνωστός ως «El Mencho», τραυματίστηκε στην Ταπάλπα της πολιτείας Χαλίσκο και κατέληξε ενώ μεταφερόταν αεροπορικώς στην Πόλη του Μεξικού. Μετά τον θάνατό του, μέλη του καρτέλ πυρπόλησαν οχήματα και απέκλεισαν δρόμους σε σχεδόν δώδεκα μεξικανικές πολιτείες.

The match between Necaxa vs Querétaro in Mexico has been suspended as there are Cartel members shooting into the stadium 😳



pic.twitter.com/2MreWs1Pvc — Miss ADEL🦋🦚🌹 (@a_derll) February 23, 2026

Η Γουαδαλαχάρα, πρωτεύουσα της Χαλίσκο, έχει προγραμματιστεί να φιλοξενήσει τέσσερις αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου τον Ιούνιο, μεταξύ των οποίων δύο με τη συμμετοχή της Νότιας Κορέας. Εκεί θα αγωνιστούν επίσης η συνδιοργανώτρια Μεξικό, καθώς και η Ισπανία, η Ουρουγουάη και η Κολομβία. Το καρτέλ CJNG θεωρείται το ισχυρότερο στο Μεξικό, με εκτιμώμενα 19.000 μέλη και παρουσία σε 21 από τις 32 πολιτείες της χώρας. Μάλιστα, έχει χαρακτηριστεί ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση από την κυβέρνηση Τραμπ.

Η ένταση αποτυπώθηκε και στον αθλητισμό, καθώς ο αγώνας Νεκάξα – Κερετάρο για το γυναικείο πρωτάθλημα διεκόπη προσωρινά, όταν ακούστηκαν φερόμενες πυροβολισμοί εντός του γηπέδου, από μέλη του καρτέλ!

Παράλληλα, το Mexican Open, τουρνουά τένις της ATP, ξεκινά τη Δευτέρα στη GNP Arena στο Ακαπούλκο της πολιτείας Γκερέρο. Οι διοργανωτές ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους την Κυριακή ότι «η διεξαγωγή του τουρνουά συνεχίζεται κανονικά».