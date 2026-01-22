Γερμανία: Στο τραπέζι μποϊκοτάζ του Μουντιάλ λόγω Τραμπ και Γροιλανδίας

Πέντε μήνες πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, η FIFA παρακολουθεί με ανησυχία μια απρόσμενη πρόκληση. Μια πρόταση Γερμανού πολιτικού απειλεί να θέσει σε κίνδυνο τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου: 48 ομάδες, τρεις διοργανώτριες χώρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και ο Καναδάς και μια αντιπαράθεση που συνεχίζει να κλιμακώνεται.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, προκάλεσε αντιδράσεις επαναλαμβάνοντας την πρόθεσή του να προσαρτήσει τη Γροιλανδία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ιδέα του Αμερικανού προέδρου, που παρουσιάζεται ως ζήτημα «εθνικής ασφάλειας», έχει σημάνει συναγερμό στην Ευρώπη και έχει προκαλέσει την οργή της Δανίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.

BREAKING:



🇩🇪🇺🇸 German politician Jürgen Hardt just proposed a boycott of the 2026 World Cup which is to be held in the United States, regarding Greenland. pic.twitter.com/yMwacLgwnx — Megatron (@Megatron_ron) January 20, 2026

Από τη Γερμανία, η απάντηση ήρθε από τον Γιούργκεν Χαρντ, μέλος της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης και στενό σύμμαχο του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς. Σε συνέντευξή του στη «Bild», ο πολιτικός άφησε να εννοηθεί ένα μέτρο που θα έφερνε τη FIFA σε δύσκολη θέση: «Η ακύρωση του τουρνουά θα εξεταζόταν μόνο ως έσχατη λύση, προκειμένου να πειστεί ο πρόεδρος Τραμπ να επανεξετάσει το ζήτημα της Γροιλανδίας».

Ο Χαρντ εξακολουθεί να ελπίζει σε μια διπλωματική λύση, ωστόσο δεν απέκλεισε και τη συμβολική πίεση ενός μποϊκοτάζ. Η απειλή είναι σοβαρή: η Γερμανία, τετράκις παγκόσμια πρωταθλήτρια (1954, 1974, 1990 και 2014), αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές εθνικές ομάδες στον κόσμο και βασικό πυλώνα της αγωνιστικής και οικονομικής επιτυχίας του τουρνουά. Η απουσία της θα συνιστούσε πλήγμα πολλών εκατομμυρίων δολαρίων για την παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου και τις διοργανώτριες χώρες.

Το debate και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες

Ανάμεσα στις φωνές που μπήκαν στη συζήτηση ήταν αυτή του Πιρς Μόργκαν, Βρετανού δημοσιογράφου και προσωπικού φίλου του προέδρου των ΗΠΑ. Παρά τη στενή του σχέση με τον Τραμπ, ο Μόργκαν προχώρησε σε μια τολμηρή πρόταση: «Ίσως η Αγγλία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Γερμανία, η Πορτογαλία, η Ολλανδία, η Νορβηγία και η Ιταλία θα έπρεπε να αναστείλουν τη συμμετοχή τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο όσο συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τους δασμούς με τον πρόεδρο Τραμπ; Η αποχώρηση 8 από τα 10 φαβορί θα μπορούσε να προκαλέσει ενδιαφέρον», έγραψε στα κοινωνικά του δίκτυα.



Μια σκέψη που ακούστηκε περισσότερο σαν πρόκληση παρά ως απλή εικασία, αλλά η οποία έθεσε ένα ανησυχητικό ενδεχόμενο: ένα Παγκόσμιο Κύπελλο χωρίς τις μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις.

Maybe England, France, Spain, Germany, Portugal, Netherlands, Norway and Italy should all pause participation in the World Cup while the various tariff negotiations continue with President Trump? 8 of the 10 favoured teams to win withdrawing might concentrate some minds. — Piers Morgan (@piersmorgan) January 20, 2026

Η ιδέα ενός μποϊκοτάζ δεν είναι καινούργια. Τις τελευταίες εβδομάδες, προσωπικότητες του γερμανικού ποδοσφαίρου, καθώς και ο βετεράνος προπονητής Κλοντ Λε Ρουά, μιλώντας από την Αφρική, έκανε παρόμοιες δηλώσεις. Προς το παρόν όλα παραμένουν στο επίπεδο της εικασίας, όμως ένα τέτοιο σενάριο θα αποτελούσε ένα μεγάλο γεγονός για τη διοργάνωση.



Η FIFA, με τον Τζιάνι Ινφαντίνο στο τιμόνι και γνωστό υποστηρικτή του Τραμπ, θα βρισκόταν αντιμέτωπη με ένα δίλημμα τεράστιων διαστάσεων αν αυτές οι απειλές περνούσαν από τα λόγια στις πράξεις.