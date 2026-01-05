Σκωτία: Επίσημη αργία για την πρεμιέρα της εθνικής ομάδας στο Μουντιάλ μετά από 28 χρόνια

Η Σκωτία ετοιμάζεται να… κατεβάσει ρολά, καθώς η ιστορική επιστροφή της ανδρικής εθνικής ομάδας σε Παγκόσμιο Κύπελλο, για πρώτη φορά από το 1998, ενδέχεται να συνοδευτεί από εθνική αργία. Η αντίπαλος της Εθνικής μας στον όμιλο των προκριματικών έκανε την έκπληξη και κατέκτησε την 1η θέση, επικρατώντας της Δανίας στη τελευταία αγωνιστική.

Η πρεμιέρα της Σκωτίας στο Μουντιάλ των ΗΠΑ είναι προγραμματισμένη για τις 02:00 τα ξημερώματα της Κυριακής 14 Ιουνίου (ώρα Βρετανίας), με αντίπαλο την Αϊτή στη Βοστώνη. Θα ακολουθήσουν οι αναμετρήσεις με το Μαρόκο (19 Ιουνίου) και τη Βραζιλία (24 Ιουνίου).

Ο πρωθυπουργός της Σκωτίας, Τζον Σουίνι, πρότεινε η Δευτέρα 15 Ιουνίου να ανακηρυχθεί επίσημη αργία, προκειμένου οι φίλαθλοι να μπορέσουν να ζήσουν τη μεγάλη στιγμή χωρίς επαγγελματικές υποχρεώσεις. Αρχικά, η αργία θα αφορά εργαζόμενους του δημόσιου τομέα που υπάγονται στη σκωτσέζικη κυβέρνηση, ωστόσο δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν και ιδιωτικοί εργοδότες. Η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ μόλις επικυρωθεί επίσημα με βασιλικό διάταγμα.

𝗟'𝗘́𝗖𝗢𝗦𝗦𝗘, 𝗖𝗘 𝗣𝗔𝗬𝗦 𝗗𝗘 𝗙𝗢𝗢𝗧 𝗢𝗥𝗜𝗚𝗜𝗡𝗘𝗟 ! 🤯🤯🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿



Le Premier ministre John Swinney a proposé que le 15 juin prochain soit 𝗨𝗡 𝗝𝗢𝗨𝗥 𝗙𝗘́𝗥𝗜𝗘́.



La raison ? Que tout le pays puisse tranquillement 𝗦𝗨𝗜𝗩𝗥𝗘 𝗟'𝗘𝗡𝗧𝗥𝗘́𝗘 𝗘𝗡 𝗟𝗜𝗖𝗘 𝗗𝗨… pic.twitter.com/Cu9Ey2Wavx — Footballogue (@Footballogue) January 5, 2026

«Η χώρα θα σταματήσει»

Σε εκδήλωση στη Γλασκώβη, ο Σουίνι εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος: «Ολόκληρη η χώρα θα μπει σε κατάσταση… παύσης τον Ιούνιο – και ακόμη περισσότερο τον Ιούλιο, όταν αποκλείσουμε τη Βραζιλία και προκριθούμε στα νοκ άουτ», δήλωσε χαμογελώντας. «Είναι μια στιγμή που περιμέναμε 28 χρόνια. Θέλω όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι να τη ζήσουν. Να δουν τη Σκωτία στην παγκόσμια σκηνή, να ενισχυθεί ο τουρισμός, η επιχειρηματικότητα και η φιλοξενία, και να δημιουργηθούν ισχυροί πολιτιστικοί και αθλητικοί δεσμοί».

Η Σκωτία έχει τη δυνατότητα να ορίζει διαφορετικές τραπεζικές αργίες από την υπόλοιπη Μεγάλη Βρετανία, μέσω εισήγησης στο Privy Council και τελικής έγκρισης από τον μονάρχη. Τέλος, ο Σουίνι αποκάλυψε ότι η κυβέρνηση εξετάζει και την παράταση του ωραρίου σε μπαρ και παμπ κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ώστε οι Σκωτσέζοι να ζήσουν το όνειρο… μέχρι τέλους.