Πρωταθλήτρια Σκωτίας η Σέλτικ: Ο Μαέντα χάλασε το όνειρο της Χαρτς του Κυζιρίδη

Η Χαρτς βρέθηκε μια ανάσα από το να κατακτήσει το πρωτάθλημα Σκωτίας μετά από 66 χρόνια, όμως ένα γκολ του Ιάπωνα επιθετικού της Σέλτικ, Μαέντα στο 87ο λεπτό, της «έκοψε» τα πόδια και το πρωτάθλημα την τελευταία αγωνιστική. Το τελικό 3-1 έγραψε έγραψε ο Οσμαντ σε κενή εστία στην τελευταία φάση του ματς. Με αυτή τη νίκη η Σέλτικ τερμάτισε πρώτη με 82 βαθμούς αφήνοντας πίσω της την Χαρτς με 80.





Το ματς

Σε ένα παιχνίδι με μεγάλη ένταση και νευρικότητα, οι δύο ομάδες μπήκαν ιδιαίτερα προσεκτικά στα πρώτα λεπτά στο «Σέλτικ Παρκ», κάτι απολύτως λογικό, καθώς το ματς έκρινε τον τίτλο. Η Σέλτικ είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων και την κατοχή της μπάλας, ενώ η Χαρτς του Κυζιρίδη περίμενε υπομονετικά την ευκαιρία της. Τελικά, οι φιλοξενούμενοι ήταν εκείνοι που άνοιξαν το σκορ στο 43ο λεπτό, όταν ο Σανγκλαντ με κεφαλιά «πάγωσε» το γήπεδο, κάνοντας το 0-1.

Η απάντηση της Σέλτικ ήρθε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Στο τέταρτο λεπτό, μετά την ενέργεια του Τίρνι, ο Κυζιρίδης επιχείρησε τάκλιν, όμως είχε απλωμένο το χέρι του και η μπάλα βρήκε σε αυτό. Ο διαιτητής υπέδειξε την άσπρη βούλα και η Σέλτικ ισοφάρισε σε 1-1, σκορ με το οποίο οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια.

Η Σέλτικ πίεσε πολύ στην επανάληψη για το γκολ που θα έδινε σε εκείνη τον τίτλο, είχε καλές στιγμές με κορυφαίες το δοκάρι του Ιχεανάτσο. Το χρυσό γκολ τίτλου για την Σέλτικ το πέτυχε ο Μαέντα στο 87' για το 2-1, μέσα σε πανδαιμόνιο. Το τελικό 3-1 έγραψε ο Όσμαντ στο 90'+8 σε κενή εστία, καθώς ο κίπερ των φιλoξενούμενων είχε ανέβει στην περιοχή της Σέλτικ για την τελευταία στημένη μπάλα.