Φοβερός ο Κυζιρίδης, σκόραρε ξανά και η Χαρτς «οδηγεί» την κούρσα τίτλου στη Σκωτία (vid)

«Καυτός» παραμένει στη σκωτσέζικη Premier League ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης. Ο 25χρονος εξτρέμ είναι ασταμάτητος και αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους της... ξέφρενης πορείας της Χαρτς προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αφήνοντας προς ώρας πίσω τόσο τη Σέλτικ όσο και τη Ρέιντζερς.

Στο παιχνίδι του Σαββάτου (31/1) για την 24η αγωνιστική του πρωταθλήματος, ο Κυζιρίδης έπαιξε τον δικό του ρόλο στην άνετη επικράτηση της Χαρτς με 3-0 στην έδρα της Ντάντι Γιουνάιτεντ. Στο 29' ο Έλληνας εξτρέμ κέρδισε πέναλτι, αναλαμβάνοντας μάλιστα ο ίδιος την εκτέλεση και ευστοχώντας από την άσπρη βούλα για να γράψει το 2-0 της ομάδας του από νωρίς.

Συνολικά, σε 28 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις ο 25χρονος μεσοεπιθετικός μετρά 6 γκολ και 7 τελικές πάσες, αποτελώντας έναν εκ των σταθερότερων παικτών του σκωτσέζικου πρωταθλήματος τη φετινή αγωνιστική περίοδο.

Δείτε το γκολ μετά το 1:20