Θρίαμβος της Χάρτς απέναντι στην Σέλτικ με γκολ Κυζιρίδη και φουλάρει για τίτλο

Η Χάρτς πήρε μια τεράστια νίκη απέναντι στην Σέλτικ, την βασική αντίπαλό της στην μάχη για το πρωτάθλημα Σκωτίας, με πρωταγωνιστή για άλλη μια φορά τον Αλέξανδρο Κυζιρίδη. Η ομάδα του Έλληνα άσου έχει πραγματοποιήσει μία σχεδόν άπταιστη πορεία μέχρι στιγμής στην Premier της Σκωτίας με ρεκόρ 8-1-0 στις πρώτες εννιά αγωνιστικές και με αυτή την νίκη, άνοιξε την διαφορά στους +8 από την Σέλτικ.

Η Χαρτς προηγήθηκε με 1-0 χάρη σε αυτογκόλ του Μάρεϊ στο 8′. Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν άμεσα την απάντησε με τον ΜακΓκρέγκορ στο 12′, όμως στην συνέχεια μίλησε η κλάση του Αλέξανδρου Κυζιρίδη, ο οποίος με εντυπωσιακή ατομική ενέργεια και σουτ διαμόρφωσε το 2-1. Πριν προλάβει η να συνέλθουν οι Κέλτες, ήρθε και το 3-1 με πέναλτι του Σάνκλαντ στο 54′.



Το βίντεο με τα highlights του αγώνα και το γκολ του Κυζιρίδη