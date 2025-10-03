Αλέξανδρος Κυζιρίδης: Το εκρηκτικό ξεκίνημα του εξτρέμ από την Σκύδρα που τρελαίνει την Σκωτία

Ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης γεννήθηκε στη Σκύδρα στις 16 Σεπτεμβρίου 2000. Μετά από τα πρώτα βήματα σε επίπεδο υποδομών σε ΠΑΟΚ, Βέροια, Παναιτωλικό και Ηρακλή, τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα έγιναν στον Βόλο. Η παρουσία του στη Ελλάδα ήταν σύντομη, ο Κυζιρίδης αποφάσισε το 2020 να δοκιμάσει την τύχη του εκτός συνόρων, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο προκλήσεων σε διαφορετικά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Ο ΚυζΙρίδης με την φανέλα του Βόλου/ ΙΝΤΙΜΕ

Η ποδοσφαρική διαδρομή του τον οδήγησε αρχικά στη Σλοβακία, όπου αγωνίστηκε στη Ζλάτε Μοράβτσε, πριν συνεχίσει στην Ουγγαρία με τη Ντέμπρετσεν και στη Σλοβενία με τη Μούρα. Η μεγαλύτερη, όμως, αγωνιστική έκρηξη ήρθε με τη Ζεμπλίν Μιχαλόβτσε, στη Σλοβακία, όπου τη σεζόν 2024/25 κατάφερε να πετύχει 16 γκολ και να μοιράσει 7 ασίστ. Αυτή η επίδοση τον ανέδειξε δεύτερο σκόρερ της λίγκας και πρώτο στην ιστορία του συλλόγου σε γκολ σε μία χρονιά. Με τη φανέλα με το «89», τιμούσε τη μικρή του αδερφή, Μαρία, που γεννήθηκε με σύνδρομο Down και αποτέλεσε την μεγαλύτερη πηγή έμπνευσής του.

Η μεταγραφή στη Χαρτς και το ιδανικό ξεκίνημα

Η επιτυχία στη Ζεμπλίν Μιχαλόβτσε του άνοιξε τις πόρτες της Χαρτς, η οποία του προσέφερε τριετές συμβόλαιο και τον ενέταξε στην «φαμίλια» της, όπου στο παρελθόν αγωνίστηκαν Έλληνες όπως ο Τάκης Φύσσας, o Αλέξανδρος Τζιώλης και ο Τάσος Αυλωνίτης. Η φετινή σεζόν 2025/26 τον βρίσκει στο Εδιμβούργο, όπου έχει ήδη αρχίσει να κερδίζει τις εντυπώσεις με τις εμφανίσεις του. Στο σκωτσέζικο πρωτάθλημα μετρά 6 συμμετοχές, 2 γκολ και 3 ασίστ σε μόλις 297 λεπτά συμμετοχής, σκοράροντας κατά μέσο όρο κάθε 135 λεπτά. Στο League Cup, η παρουσία του είναι επίσης καθοριστική, με 3 συμμετοχές, 2 γκολ και 1 ασίστ.

Τα στατιστικά του Κυζιρίδη αποτυπώνουν την εκρηκτική του παρουσία στο γήπεδο. Κατά μέσο όρο πραγματοποιεί 1,7 πάσες-κλειδιά ανά παιχνίδι, έχει ακρίβεια 77% στις μεταβιβάσεις, αγγίζει 32 επαφές με τη μπάλα ανά αγώνα και συνεισφέρει ανασταλτικά με 0,8 τάκλιν και 2,3 ανακτήσεις. Η ποιότητά του δεν περιορίζεται στους αριθμούς. Το γκολ που σημείωσε απέναντι στη Φόλκερκ, αφού απέφυγε δύο αντιπάλους και τελείωσε με εντυπωσιακό σουτ στο «παραθυράκι» , άφησε τον κόσμο στο «Τynecastle Park» με το στόμα ανοιχτό και αποθεώθηκε από τον προπονητή του Ντέρεκ ΜακΊνες, ο οποίος δήλωσε: «Έχει αυτοπεποίθηση και πίστη στον εαυτό του. Το γκολ του ήταν εξαιρετικό και δείχνει την ποιότητά του».



Δείτε το εντυπωσιακό γκολ του Κυζιρίδη στο 1:09:

Αγωνιστικά, ο Κυζιρίδης ξεχωρίζει ως εξτρέμ που συνδυάζει ταχύτητα, τεχνική και κίνηση χωρίς τη μπάλα. Η δυνατότητα να δημιουργεί χώρους για τους συμπαίκτες του, η αποτελεσματικότητα στις τελικές προσπάθειες και η ικανότητα να συμμετέχει ενεργά τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα τον καθιστούν πολύτιμο για κάθε προπονητή. Παράλληλα, η εμπειρία από διαφορετικά πρωταθλήματα έχει ενισχύσει την προσαρμοστικότητά του, ενώ η σταθερή βελτίωση σε κάθε του βήμα δείχνει ότι διαθέτει την ωριμότητα και την πειθαρχία που χρειάζεται για να εξελιχθεί σε μια πολύ καλή ηλικία.

Στα 25 του χρόνια, ο Κυζιρίδης έχει κάνει μεγάλο βήμα για να καθιερωθεί στη σκωτσέζικη Premiership και να κερδίσει την εκτίμηση των φιλάθλων. H συνέπεια στις εμφανίσεις και η ικανότητά του να συνδυάζει δημιουργία και γκολ τον καθιστούν έναν από τους πιο ενδιαφέροντες Έλληνες παίκτες στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή. Το αγωνιστικό του προφίλ δείχνει ότι η καριέρα του είναι σε ανοδική πορεία και η συνέχεια αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.