Δουλειά στην απόλυτη απομόνωση: Αγγελία «όνειρο» ή έξι μήνες σκληρής δοκιμασίας με μισθό 30.000€

Μοιάζει με φαντασίωση απόδρασης από την αστική καθημερινότητα, αλλά στην πραγματικότητα είναι μια αγγελία που δοκιμάζει όρια. Μια θέση εργασίας που έγινε viral στη Βρετανία υπόσχεται περίπου 30.000 ευρώ για έξι μήνες, με αντάλλαγμα κάτι σπάνιο και ακριβό: απόλυτη απομόνωση.

Η αγγελία ανήκει στο Scottish Wildlife Trust και αφορά εργασία στο Handa Island, ένα μικρό, σχεδόν ακατοίκητο νησί στα ανοιχτά της βορειοδυτικής Σκωτίας. Εκεί όπου δεν υπάρχουν δρόμοι, καταστήματα, Wi-Fi της προκοπής, ούτε δεύτερες σκέψεις όταν ο καιρός αγριεύει.

Τι ακριβώς ζητά η αγγελία

Οι επιλεγέντες θα εργαστούν ως φύλακες και διαχειριστές του προστατευόμενου οικοσυστήματος του νησιού. Στην πράξη αυτό σημαίνει:

παρακολούθηση πληθυσμών άγριας ζωής, με έμφαση στα θαλάσσια πτηνά,

ενημέρωση και καθοδήγηση περίπου 8.000 επισκεπτών που φτάνουν στο νησί τους θερινούς μήνες,

βασική συντήρηση εγκαταστάσεων και υποδομών,

εργασία σε δύσκολες και συχνά ακραίες καιρικές συνθήκες.

Δεν πρόκειται για ρομαντική παραμονή στη φύση με φωτογραφίες στο Instagram. Είναι κανονική δουλειά, σωματικά απαιτητική και ψυχολογικά πιεστική.

Ζωή χωρίς «πίσω»

Στο Handa δεν υπάρχει τίποτα αυτονόητο. Ο ανεφοδιασμός, ακόμη και για απλά πράγματα όπως πλύσιμο ρούχων ή προμήθειες, απαιτεί μετάβαση με σκάφος στο κοντινότερο χωριό, το Scourie.



Η καθημερινότητα σημαίνει:

περιορισμένη ιδιωτικότητα,

συγκατοίκηση με μικρή ομάδα ανθρώπων για μήνες,

ελάχιστη επαφή με τον έξω κόσμο,

σχεδόν μηδενική πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Η Σκωτία μπορεί να απέχει λίγες ώρες αεροπορικά από τη νότια Ευρώπη, αλλά στο Handa η απόσταση μετριέται αλλιώς: σε σιωπή, αέρα και κύματα.

Σε ποιους απευθύνεται — και σε ποιους όχι

Το ίδιο το Trust δεν ωραιοποιεί την εμπειρία. Η αγγελία απευθύνεται ξεκάθαρα σε ανθρώπους με:

ισχυρή σωματική αντοχή,

ψυχική ανθεκτικότητα

ομαδικό πνεύμα,

αντοχή στη μοναξιά και την επανάληψη.

Δεν είναι δουλειά για όσους ονειρεύονται απλώς «reset ζωής». Είναι για εκείνους που μπορούν να ζήσουν έξι μήνες χωρίς comfort zone, και να το αντέξουν.

Το τίμημα και το αντάλλαγμα

Τα περίπου 30.000 ευρώ δεν είναι «εύκολο χρήμα». Είναι η αμοιβή για μια εμπειρία οριακή, σχεδόν ασκητική. Σε αντάλλαγμα, οι επιλεγέντες ζουν σε ένα από τα πιο παρθένα φυσικά περιβάλλοντα της Ευρώπης, δίπλα σε αποικίες σπάνιων πτηνών και άγρια τοπία που δεν συγχωρούν την απροσεξία και για ένα 6μηνο από τον προσεχή Μάρτιο έως και τον Σεπτέμβριο του 2026. Για κάποιους, είναι απλώς μια περίεργη viral αγγελία. Για άλλους, ίσως η εμπειρία ζωής που δεν θα ξαναδοθεί ποτέ. Το ερώτημα μένει ανοιχτό: εσύ θα άντεχες;