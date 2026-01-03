Μουντιάλ 2030: Το Μαρόκο χτίζει το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό στάδιο στον κόσμο (pics)

Το Μουντιάλ 2030 αναμένεται με εξαιρετικό ενδιαφέρον από τους φιλάθλους, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν για αρχή τη στέψη της παγκόσμιας πρωταθλήτριας το 2026 στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών και στη συνέχεια θα κλείσουν τις θέσεις τους για το μεγαλύτερο ραντεβού της ερχόμενης τετραετίας.

Τη διοργάνωση αναμένεται να φιλοξενήσουν από κοινού το Μαρόκο, η Ισπανία και η Πορτογαλία και οι διοργανώτριες χώρες βρίσκονται σε διαδικασία αναβάθμισης των εγκαταστάσεων και της οργανωτικής τους υποδομής.

Υπερσύγχρονα γήπεδα και στο Μουντιάλ 2030

Στην Πορτογαλία, τα γήπεδα είναι ήδη έτοιμα. Στην Ισπανία, το στάδιο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» της Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται στην τελική φάση της ανακαίνισής του και οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν φέτος το καλοκαίρι.

Παράλληλα, το ιστορικό «Καμπ Νόου» στη Βαρκελώνη άνοιξε τις θύρες του μετά από σχεδόν 3 χρόνια εργασιών και αναμένεται να παραδοθεί στην τελική του μορφή το καλοκαίρι του 2027. Πρόκειται για το μεγαλύτερο στάδιο στην Ευρώπη και η χωρητικότητά του θα ξεπερνά τις 100.000 θέσεις.

Η κατασκευή, η οποία ξεχώρισε, όμως ανάμεσα στα γήπεδα που θα φιλοξενήσουν αγώνες του Μουντιάλ 2030, εντοπίζεται στο Μαρόκο.

Η χώρα της Βόρειας Αφρικής, η οποία φιλοξενεί το φετινό Κύπελλο Εθνών Αφρικής επένδυσε σημαντικά στην ανέγερση νέων γηπέδων με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης του Κόπα Άφρικα, αλλά και τις φιλοξενίας αγώνων του Μουντιάλ 2030 παρέδωσε ήδη 6 υπερσύγχρονα στάδια και 3 προπονητικά κέντρα υψηλών προδιαγραφών.

Το μεγαλύτερο γήπεδο στον κόσμο

Η στρατηγική επένδυση της διοίκησης του Μαρόκου στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, βέβαια δεν περιορίστηκε εκεί. Το Μαρόκο προχωρά στην κατασκευή σταδίου 115.000 θέσεων και επιδιώκει να φιλοξενήσει τον τελικό του Μουντιάλ 2030. Το γήπεδο αναμένεται να ξεπεράσει σε χωρητικότητα το στάδιο «Rungrado May Day» στην Πιονγκγιάνγκ (111.000 θέσεις) και θα γίνει, έτσι το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γήπεδο στον πλανήτη.

Όσον αφορά τη διοργάνωση του μεγάλου τελικού, ο ανταγωνισμός είναι ιδιαίτερα ισχυρός. Πιθανολογείται πως οι ιθύνοντες της FIFA θα επιλέξουν εν τέλει ένα εκ των «Μπερναμπέου» και «Καμπ Νόου», με ανεπιβεβαίωτες πηγές να αναφέρουν πως η διοίκηση της παγκόσμιας ομοσπονδίας έχει ήδη καταλήξει στο γήπεδο της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η διοίκηση του Μαρόκου, βέβαια φιλοδοξεί πως μπορεί να διοργανώσει τον τελικό του Μουντιάλ. Παράλληλα, κατέθεσε υποψηφιότητα για τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων το 2029, κάνοντας σαφείς τις προθέσεις της για φιλοξενία των μεγαλύτερων αθλητικών γεγονότων στον κόσμο.