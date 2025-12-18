Νεκρός μετά από πυροβολισμούς ο διεθνής αμυντικός της Μπαρτσελόνα Μάριο Πινέιδα

Τραγωδία στον Ισημερινό. Ο διεθνής ποδοσφαιριστής του Ισημερινού, Μάριο Πινέιδα, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε την Τετάρτη (17/12) στην πόλη Γκουαγιακίλ, όπως ανακοίνωσε η ομάδα του, η Μπαρτσελόνα Σπόρτινγκ Κλαμπ. Ο 33χρονος αμυντικός, είχε αγωνιστεί με την εθνική ομάδα του Ισημερινού στα προκριματικά του Μουντιάλ του 2018 στη Ρωσία και του αυτό του 2022 στο Κατάρ.

«Προς τα μέλη και τους υποστηρικτές μας: Η FC Barcelona Sporting Club ανακοινώνει με βαθιά θλίψη τον θάνατο του παίκτη της, Μάριο Πινέιδα, μετά από επίθεση», αναφέρει ένα μήνυμα του συλλόγου. «Αυτή η τραγική είδηση ​​μας επηρεάζει όλους βαθιά και συμμεριζόμαστε τη θλίψη ολόκληρης της οικογένειας της Μπάρτσα. Τις επόμενες ώρες, θα σας κρατάμε ενήμερους για τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται στη μνήμη του. Προς το παρόν, ζητάμε από τα μέλη, τους υποστηρικτές μας και το κοινό να προσευχηθούν για την ανάπαυση της ψυχής του και να προσφέρουν παρηγοριά στην οικογένειά του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Ο Μάριο Πινέιδα κέρδισε το πρωτάθλημα του Ισημερινού με την Μπαρτσελόνα Σπόρτινγκ Κλαμπ το 2016 και αγωνίστηκε επίσης για τη βραζιλιάνικη ομάδα Φλουμινένσε (το 2022), η οποία επίσης απέτισε φόρο τιμής σε αυτόν στο X. «Η ποδοσφαιρική ομάδα Φλουμινένσε έμαθε με βαθιά θλίψη για τον θάνατο του Μάριο Πινέιδα, ενός παίκτη που αγωνίστηκε για τον σύλλογο το 2022», αναφέρει το μήνυμα. «Ο Πινέιδα εντάχθηκε στους Τρικολόρ στην αρχή της σεζόν στην οποία στεφθήκαμε πρωταθλητές Καριόκα. Η Φλουμινένσε εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους του».

O Fluminense Football Club recebeu com profundo pesar a notícia do falecimento de Mario Pineida, atleta que defendeu o clube em 2022.



Pineida chegou ao Tricolor no início da temporada em que nos sagramos juntos campeões cariocas. O Fluminense manifesta solidariedade aos…

Ο Ισημερινός, που θεωρείται εδώ και καιρό παράδεισος στη Λατινική Αμερική, έχει πληγεί τα τελευταία χρόνια από μια δραματική αύξηση της βίας, με αντίπαλες συμμορίες που συνδέονται με μεξικανικά και κολομβιανά καρτέλ να ανταγωνίζονται για τον έλεγχο του εμπορίου ναρκωτικών. Το λιμάνι της Γκουαγιακίλ, ένα από τα σημεία εξόδου για την κοκαΐνη που παράγεται στις γειτονικές Κολομβία και Περού, επηρεάζεται ιδιαίτερα από αυτόν τον πόλεμο μεταξύ εγκληματικών οργανώσεων.