Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ είναι απελπισμένοι με τον γιο τους και υπάρχει λόγος

Δεν υπάρχει ειρήνη μεταξύ του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ και του μεγαλύτερου γιου τους, Μπρούκλιν. Σύμφωνα με το αμερικανικό περιοδικό «Heat», ο 26χρονος σκέφτεται να αλλάξει το επώνυμό του σε συμφωνία με τη σύζυγό του, Νίκολα Πέλτζ, ηθοποιό και κληρονόμο.

«Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από τότε που ο Μπρούκλιν μίλησε τελευταία φορά στους γονείς του και, ενώ προσπαθούσαν να χτίσουν γέφυρες, δεν σκοπεύει να συναντηθεί μαζί τους μέχρι να ζητήσουν δημόσια συγγνώμη από τη Νίκολα, αλλά ξέρει ότι αυτό είναι απίθανο να συμβεί. Θέλει ένα νέο ξεκίνημα το 2026, το οποίο περιλαμβάνει μια προσωπική αλλαγή. Αυτός και η Νίκολα έχουν μιλήσει για την κατάργηση του επωνύμου Μπέκαμ και την απλή χρήση του Πέλτζ», δήλωσε μια πηγή στο περιοδικό.

«Ο Μπρούκλιν και η Νίκολα αισθάνονται ότι το επώνυμό τους συνδέεται με τη διαμάχη και θέλουν να προχωρήσουν», πρόσθεσε ο ίδιος πηγή. «Δεν χρειάζονται πλέον το επώνυμο Μπέκαμ και θα ήθελαν τα μελλοντικά τους παιδιά να ονομάζονται Πέλτζ. Προφανώς, αυτό θα ήταν η μεγαλύτερη προσβολή για τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια: έχουν περάσει σχεδόν 30 χρόνια χτίζοντας το εμπορικό σήμα Μπέκαμ και αν ο Μπρούκλιν εγκατέλειπε το επώνυμο, δεν θα υπήρχε επιστροφή. Φαίνεται ότι αυτό θα έκανε την τρέχουσα αποξένωσή τους εντελώς μόνιμη».

Η ραγισμένη καρδιά της Βικτόρια Μπέκαμ

Η κατάσταση φέρεται να θέτει τη Βικτόρια Μπέκαμ σε δοκιμασία: «Το όνειρο της Βικτόρια είναι να συμφιλιωθούν. Ξέρει ότι η αλλαγή ονόματος είναι απλώς ο τρόπος του Μπρούκλιν να ξεκαθαρίσει το μήνυμά της. Είναι ένας άλλος τρόπος για να πει ο Μπρούκλιν ότι δεν θέλει να είναι μέλος της οικογένειας Μπέκαμ, και εκείνη ακόμα δεν καταλαβαίνει. Το μόνο που θέλει είναι να μιλήσουν ξανά. Παρά όλα τα καλά πράγματα που συνέβησαν στην οικογένεια το 2025, ήταν μια σπαρακτική χρονιά για τη Βικτόρια, και τίποτα δεν μπορεί να απαλύνει αυτόν τον πόνο».