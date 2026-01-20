«Δεν θέλω να συμφιλιωθώ μαζί τους»: Καταπέλτης ο Μπρούκλιν Μπέκαμ για τους γονείς του

Ο γάμος του Μπρούκλιν Μπέκαμ, του μεγαλύτερου γιου του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ, βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο κυρίως μετά τις καταγγελτικές αναρτήσεις εναντίον των γονιών του που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Μέσα σε 6 stories που ανάρτησε, ο 26χρονος Μπρούκλιν εξηγεί τους λόγους για τους οποίους δεν επιθυμεί να ξαναμιλήσει στους γονείς του κυρίως μετά την οικογενειακή ρήξη ύστερα από τον γάμο του με τη Νίκολα Πέιτζ. Ο Μπρούκλιν παντρεύτηκε τη Νίκολα, Αμερικανίδα ηθοποιό και κόρη του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία Νέλσον Πέλτζ και του πρώην μοντέλου Κλόντια Χέφνερ Πέλτζ, το 2022.

«Δεν θέλω να συμφιλιωθώ με την οικογένειά μου», έγραψε σε μια ανάρτηση προς τους 16,2 εκατομμύρια ακολούθους του. «Δεν με ελέγχουν, υπερασπίζομαι τον εαυτό μου για πρώτη φορά στη ζωή μου» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Πηγή: Instagram

Brooklyn Beckham has said he does not want to reconcile with his family, in an explosive social media post, breaking his silence on the long-running family feud with his parents.



Sky's Katie Spencer has more details. | @skysarahjanehttps://t.co/03QH3nBAhh



📺 Sky 501 & YT pic.twitter.com/7auQRqbs7x — Sky News (@SkyNews) January 19, 2026

Τα «καρφιά» για τους γονείς του

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι γονείς του ελέγχουν τι θα διαρρεύσει στον Τύπο για την οικογένειά του και προσπαθούν συνεχώς να «καταστρέψουν» τη σχέση του με τη σύζυγό του. «Η οικογένειά μου εκτιμά την δημόσια προβολή και τις υποστηρίξεις πάνω απ' όλα. Η μάρκα Beckham έρχεται πρώτη», ανέφερε.

Πηγή: Instagram

Μεταξύ άλλων έγραψε πως η διάσημη μητέρα του, σχεδιάστρια μόδας και πρώην μέλος των Spice Girls, «έκλεψε» την παράσταση σαμποτάροντας τον πρώτο του χορό με τη σύζυγό του στο γαμήλιο πάρτι τους.

«Μπροστά στους 500 καλεσμένους μας στο γάμο, ο Μαρκ Άντονι με κάλεσε στη σκηνή, όπου ήταν προγραμματισμένος ο ρομαντικός χορός μου με τη σύζυγό μου, αλλά αντ' αυτού η μαμά μου περίμενε να χορέψει μαζί μου», ισχυρίστηκε ο Μπρούκλιν. «Χόρεψε πολύ ακατάλληλα πάνω μου μπροστά σε όλους. Δεν έχω νιώσει ποτέ πιο άβολα ή πιο ταπεινωμένος σε όλη μου τη ζωή» προσέθεσε.

Πηγή: Instagram

«Οι γονείς μου προσπαθούν ασταμάτητα να καταστρέψουν τη σχέση μου από πριν από τον γάμο μου και αυτό δεν έχει σταματήσει», είπε ο 26χρονος, ο οποίος μάλιστα έχει υιοθετήσει ως επίσημο επίθετο το επώνυμο της συζύγου του και πλέον υπογράφει ως Μπρούκλιν Πελτζ Μπέκαμ.

«Η μαμά μου ακύρωσε τις πρόβες αλλά και τη δημιουργία του νυφικού της Νίκολα την τελευταία στιγμή, παρά το πόσο ενθουσιασμένη ήταν που θα φορούσε το σχέδιό της, αναγκάζοντάς την να βρει επειγόντως ένα νέο».

Πηγή: Instagram

Ο Μπρούκλιν ισχυρίστηκε στη συνέχεια ότι η μητέρα του «έκλεψε» τον πρώτο του χορό με τη Νίκολα την ημέρα του γάμου τους και χόρεψε «ανάρμοστα πάνω μου» μπροστά σε εκατοντάδες καλεσμένους, προσθέτοντας ότι ποτέ δεν είχε νιώσει πιο «άβολα ή ταπεινωμένος» στη ζωή του.

Ισχυρίστηκε επίσης ότι η σύζυγός του είχε «ταπεινωθεί» από την οικογένειά του και ότι δεν είχε προσκληθεί στο πάρτι των 50ών γενεθλίων του πατέρα του.

Πηγή: Instagram

Καταλήγοντας, ο Μπρούκλιν τόνισε ότι μεγάλωσε με «υπερβολικό άγχος», αλλά τώρα έχει βρει «γαλήνη».



Πηγή: Instagram

«Όσα λέει ο Μπρούκλιν είναι αλήθεια»

Μια πηγή κοντά στον Μπρούκλιν όμως μίλησε στην Page Six σημειώνοντας ότι πλέον είναι πολύ αργά για τη Βικτόρια και τον Ντέιβιντ Μπέκαμ να τα βρουν ξανά με τον γιο τους. Όπως σημείωσε, το ζευγάρι υπήρξε «αμείλικτο» δημιουργώντας προβλήματα για τον γιο τους και τη νύφη τους.

«Όσο κι αν αυτό ακούγεται τρελό και εκτός ελέγχου, όλα όσα είπε ο Μπρούκλιν στη δήλωσή του είναι αλήθεια», ανέφερε στο Page Six πηγή που γνωρίζει την κατάσταση. Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει πιθανότητα ο Μπρούκλιν να ενωθεί ξανά με τους γονείς του, η πηγή πρόσθεσε: «Είναι πολύ αργά, έχει φτάσει στα όριά του».