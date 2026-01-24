Ο κόσμος των celebrities λατρεύει τα χαμόγελα και την τέλεια εικόνα αλλά οι αναγνώστες, από την άλλη, θέλουν να μαθαίνουν αυτό που κρύβεται πίσω από τις αψεγάδιαστες εμφανίσεις που εκπέμπουν χαρά και ομόνοια. Τις τελευταίες ημέρες στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται μια από τις πιο διάσημες οικογένειες της παγκόσμιας showbiz: Οι Μπέκαμ.

Οι αναρτήσεις «βόμβα» του μεγαλύτερου γιου τους Μπρούκλιν ξεσήκωσαν μια θύελλα, η οποία φαίνεται πως ξεσκέπασε ένα πολύ σκοτεινό μυστικό που μόνο τα μέλη της οικογένειας γνωρίζουν καλά. Ο 26χρονος, έδωσε τη δική του εκδοχή για τη φημολογούμενη ρήξη. Το αποτέλεσμα; Ένα νέο κεφάλαιο στο οικογενειακό δράμα που σιγοβράζει εδώ και χρόνια.

Ήταν γνωστό ότι οι σχέσεις ανάμεσα στη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ με τους γονείς του, Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ, δεν ήταν και οι πιο ειρηνικές, ωστόσο ο Μπρούκλιν προχώρησε στην αποκάλυψη λεπτομερειών σε μια προσπάθεια να απαντήσει στις φήμες που τον ακολουθούν. Σκιαγραφεί τη δική του πραγματικότητα, αποδομώντας την έως τώρα κυρίαρχη αφήγηση της οικογένειάς του που διέρρεε στον Τύπο.

Η σχέση πεθερικών με τη νύφη τους, αυτό το διαχρονικό και συχνά εκρηκτικό μοτίβο, φαίνεται πως δεν θα μπορούσε να λείπει ούτε από αυτή την ιστορία. Πίσω από τη βιτρίνα της ενότητας, οι ισορροπίες δοκιμάστηκαν μέσα στα χρόνια με τις εντάσεις να ξεφεύγουν από τα όρια και, αναπόφευκτα, να γίνονται θέμα στα tabloids.

Ας δούμε πώς εξελίχθηκε αυτό το οικογενειακό δράμα μέσα στα χρόνια και, κυρίως, σε ποια σημεία οι νέοι ισχυρισμοί του Μπρούκλιν Μπέκαμ αποκλίνουν από όσα πιστεύαμε μέχρι σήμερα.

Ένας επεισοδιακός γάμος

Όλα ξεκίνησαν από τον γάμο του ζευγαριού. Ο 21 ετών (τότε) μεγαλύτερος γιος του άσσου του βρετανικού ποδοσφαίρου και της Posh Spice από το θρυλικό girl band Spice Girls παντρεύεται τον Απρίλιο του 2022 την αγαπημένη του, ηθοποιό, Νίκολα Πελτζ. Ο γάμος πραγματοποιήθηκε στο Παλμ Μπιτς των ΗΠΑ, τόπο καταγωγής της νύφης και προσκεκλημένοι ήταν μερικά από τα A-list ονόματα της παγκόσμιας showbiz.

Η Νίκολα Πελτζ, κατά 4 χρόνια μεγαλύτερη από τον Μπρούκλιν, είναι η κόρη του Αμερικανού δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία Νέλσον Πελτζ.

Εκείνη την ημέρα η 25χρονη (τότε) νύφη έκανε μια εμφάνιση statement που σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως. Για την περίσταση δεν επέλεξε νυφικό από τη συλλογή της πεθεράς της. Αντ' αυτού, φόρεσε ένα φόρεμα Valentino φουντώνοντας τις φήμες για μια ρήξη η οποία δεν είχε ακόμη αναδυθεί.

Στις πρόσφατες αναρτήσεις του ο Μπρούκλιν αποκάλυψε ότι η μητέρα του είχε σαμποτάρει τις πρόβες νυφικού της μέλλουσας νύφης της. «Η μητέρα μου ακύρωσε όλα τα ραντεβού της Νίκολα την τελευταία στιγμή, παρά το γεγονός ότι ήταν ενθουσιασμένη που θα φορούσε το σχέδιό της. Έτσι την ανάγκασε να βρει επειγόντως ένα νέο φόρεμα».

Παράλληλα, λίγα χρόνια αργότερα, φήμες ήθελαν τη Νίκολα να φεύγει από τον γάμο κλαίγοντας διότι ο Μαρκ Άντονι, που είχε αναλάβει τη διασκέδαση των καλεσμένων εκείνο το βράδυ, αντί να καλέσει το νεόνυμφο ζευγάρι για τον πρώτο τους χορό φώναξε τη Βικτόρια στη σκηνή.

«Ο [τραγουδιστής και ηθοποιός] Μαρκ Άντονι ανακοίνωσε: "Παρακαλώ καλωσορίστε στη σκηνή την πιο όμορφη γυναίκα στην αίθουσα... τη Βικτόρια Μπέκαμ". Ο Μπρούκλιν δεν ήταν σίγουρος τι να κάνει και βρέθηκε σε μια αμήχανη θέση» ανέφερε μια πηγή στα tabloids της εποχής.

Μια πιο λεπτομερής περιγραφή του τι φέρεται να συνέβη παρουσιάζεται πλέον στη νέα ανάρτηση του Μπρούκλιν, όπου ισχυρίζεται: «Η μητέρα μου έκλεψε τον πρώτο μου χορό με τη γυναίκα μου. Μπροστά στους 500 καλεσμένους μας, ο Μαρκ Άντονι με κάλεσε στη σκηνή, όπου κανονικά θα χόρευα τον πρώτο μου χορό με τη σύζυγό μου και αντ' αυτού η μαμά μου περίμενε για να χορέψει μαζί μου», έγραψε. «Χόρεψε πολύ ακατάλληλα μπροστά σε όλους. Δεν έχω νιώσει ποτέ πιο άβολα ή πιο ταπεινωμένος σε όλη μου τη ζωή» προσέθεσε.

Τα πάρτι γενεθλίων

Τον Απρίλιο του 2024, η Βικτόρια Μπέκαμ συμπλήρωνε το 50ο έτος της ηλικίας της και οργάνωσε ένα τεράστιο πάρτι με πολλούς καλεσμένους, μεταξύ των οποίων ο Τομ Κρουζ και φυσικά οι Spice Girls. Στο μεγάλο γεγονός πήγε και ο Μπρούκλιν αλλά μόνος του.

Εκείνη την περίοδο, οι φήμες περί οικογενειακών συγκρούσεων είχαν ήδη αρχίσει να γίνονται γνωστές ωστόσο το νεαρό ζευγάρι ισχυρίστηκε ότι η Νίκολα δεν μπορούσε να παραστεί λόγω υποχρεώσεων.

Την ημέρα του πάρτι, η νεαρή ηθοποιός ανέβασε μια φωτογραφία στο Instagram και έγραψε «Χρόνια πολλά στην όμορφη φίλη μου @victoriabeckham. Λυπάμαι πολύ που δεν είμαι εκεί για να σε γιορτάσω και να σε αγκαλιάσω. Σου στέλνω όλη μου την αγάπη από εμένα και την οικογένειά μου. Μου λείπετε όλοι τόσο πολύ!». Σε άλλη της ανάρτηση προσέθεσε «Σ' αγαπώ τόσο πολύ και μου αρέσει να είμαι η παρτενέρ σου στον χορό για πάντα».

Αν και η χρονιά κύλησε με αναρτήσεις που ξεχείλιζαν αγάπη και λατρεία εκατέρωθεν, η ρήξη ήταν πλέον γνωστή στους κύκλους τους. Σε λίγους μήνες όλοι θα μάθαιναν ότι ο πρωτότοκος γιος τους και η σύζυγός του δεν ήταν πλέον επιθυμητοί στην οικογένεια. Τα σχόλια πολλά, οι αιχμές της Νίκολα για σαμποτάζ της πεθεράς της στα επαγγελματικά της βήματα ως μοντέλο δίνουν και παίρνουν.

Ημερομηνία ορόσημο της πλήρους ρήξης ήταν τα 50α γενέθλια του Ντέιβιντ, τον Μάιο του 2025, όπου ο Μπρούκλιν και η Νίκολα απουσίαζαν από το εμβληματικό πάρτι του πρώην No7 της Manchester United.

Οκτώ μήνες μετά, ο Μπρούκλιν θα αποκάλυπτε ότι για το εν λόγω πάρτι η Νίκολα δεν έλαβε ποτέ πρόσκληση τονίζοντας μάλιστα ότι η σύζυγός του αποκλείστηκε σκόπιμα από τη μητέρα του. Στο πρόσφατο ποστ του, ισχυρίστηκε ότι αν και το ζευγάρι ταξίδεψε ως το Λονδίνο για να περάσουν «ποιοτικό χρόνο» με τον Ντέιβιντ την εβδομάδα των γενεθλίων του, εκείνος τους έδιωξε.

«Αρνήθηκε όλες μας τις προσπάθειές, το μόνο που ήθελε ήταν να πάμε στο μεγάλο πάρτι γενεθλίων του όπου υπήρχαν εκατό καλεσμένοι και κάμερες σε κάθε γωνιά», έγραψε ο Μπρούκλιν. «Όταν τελικά συμφώνησε να με δει, ήταν υπό τον όρο ότι η Νίκολα δεν θα ήταν καλεσμένη. Ήταν ένα χαστούκι. Αργότερα, όταν η οικογένειά μου ταξίδεψε στο Λος Άντζελες, αρνήθηκαν να με συναντήσουν».

Τον ίδιο μήνα, μετά την ηχηρή τους απουσία, «πηγές» και από τις δύο πλευρές μιλούσαν ανοιχτά σε ταμπλόιντς και εφημερίδες για την κόντρα που υπέβοσκε.

Όμηρος της γυναίκας του;

Πριν από μερικούς μήνες, τον Αύγουστο του 2025, το ζευγάρι αποφάσισε να ανανεώσει τους γαμήλιους όρκους τους αλλά αυτή τη φορά χωρίς κανένα μέλος της οικογένειας Μπέκαμ.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στη Φλόριντα ενώ η λίστα των καλεσμένων ήταν πολύ μικρότερη από εκείνη του γάμου τους. Μόλις 20 άτομα παρέστησαν στο γεγονός, έναντι των 500 του γάμου τους.

Ο Μπρούκλιν αναφέρεται και σε αυτό στην 6σελίδη τοποθέτησή του. «Θέλαμε να ανανεώσουμε τους όρκους μας, ώστε να δημιουργήσουμε νέες αναμνήσεις από την ημέρα του γάμου μας που θα μας φέρουν χαρά και ευτυχία, αλλά όχι άγχος και αμηχανία», έγραψε.

Εν τω μεταξύ, σε ένα άλλο σημείο, ο Μπρούκλιν καταρρίπτει τους ισχυρισμούς της μητέρας του ότι το παιδί της «ελεγχόταν» και κρατούνταν «όμηρος» από τη νύφη της. «Η αφήγηση ότι η γυναίκα μου με ελέγχει είναι εντελώς αντίστροφη. Οι γονείς μου με ήλεγχαν για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου. Μεγάλωσα με ένα αφόρητο άγχος».

Ο πρώτος Μπέκαμ που έσπασε επίσημα τη σιωπή του

Το κουβάρι αυτής της πολυετούς κόντρας ξετυλίχθηκε όταν ο μικρότερος αδελφός του Μπρούκλιν, ο Κρουζ, αποφάσισε τον Δεκέμβριο του 2025 να μιλήσει ανοιχτά.

Σε μια τοποθέτησή του στο Instagram, μετέφερε όλο το οικογενειακό δράμα και απάντησε στους ισχυρισμούς ότι η Βικτόρια και ο Ντέιβιντ είχαν σταματήσει να ακολουθούν τον αδερφό του στην εφαρμογή.

Ο 20χρονος Κρουζ έγραψε «ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ. Η μαμά και ο μπαμπάς μου δεν θα έκαναν ποτέ unfollow τον γιο τους [...] Ας δούμε τα γεγονότα. Ξύπνησαν και τους είχαν μπλοκάρει... όπως έκαναν και με εμένα».

Φτάνοντας στο σήμερα, ο Μπρούκλιν, σε μια ανάρτηση- καταπέλτη ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει να έχει καμία σχέση με τους γονείς του, αποκαλύπτοντας τη δική του αλήθεια για την ιστορία.

«Δεν με ελέγχουν, υπερασπίζομαι τον εαυτό μου για πρώτη φορά στη ζωή μου. Ξυπνάω το πρωί και πλέον νιώθω ευγνώμων για τη ζωή που διάλεξα. Βρήκα τη γαλήνη» σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Οι γονείς μου προσπάθησαν ασταμάτητα να καταστρέψουν τη σχέση μου πριν από τον γάμο μου και αυτό δεν έχει σταματήσει», ανέφερε ο 26χρονος, ο οποίος μάλιστα έχει υιοθετήσει ως επίσημο επίθετο το επώνυμο της συζύγου του και πλέον υπογράφει ως Μπρούκλιν Πελτζ Μπέκαμ.