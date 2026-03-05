Οι ευχές της Βικτόρια και του Ντέιβιντ Μπέκαμ στον Μπρούκλιν - «Σε αγαπάμε τόσο πολύ»

Εν μέσω της πολεμικής κατάστασης που επικρατεί στην οικογένειά τους, ο σερ Ντέβιντ Μπέκαμ και η σύζυγός του Βικτόρια, έδωσαν κλαδί ελιάς στον γιο τους Μπρούκλιν μετά τις αποκαλύψεις που έκανε ο τελευταίος το προηγούμενο διάστημα.

Ο άλλοτε άσσος του βρετανικού ποδοσφαίρου και το πρώην μέλος των Spice Girls ευχήθηκαν «χρόνια πολλά» στον πρωτότοκο γιο τους μέσω Instagram αναρτώντας φωτογραφίες στην οποία ποζάρουν μαζί ενώ ήταν ακόμη μικρό παιδάκι

«Είκοσι επτά σήμερα», έγραψε ο Ντέιβιντ Μπέκαμ μαζί με ένα emoji με βουρκωμένα μάτια και μια λευκή καρδιά. «Χρόνια πολλά, Bust, σε αγαπάμε» έγραφε η φωτογραφία που αναδημοσίευσε από τον λογαριασμό της συζύγου του όπου ποζάρουν μέσα σε μια πισίνα.

Μια δεύτερη φωτογραφία που δημοσίευσε ο σερ Ντέιβιντ, στην οποία φαίνεται ο ίδιος με τον μικρό Μπρούκλιν σε ασπρόμαυρη εικόνα, είχε παρόμοια λεζάντα: «Χρόνια πολλά, Bust. Σε αγαπώ x».

Υπενθυμίζεται ότι ο Μπέκαμ χρησιμοποιεί το παρατσούκλι «Buster» όταν αναφέρεται στον μεγαλύτερό του γιο ενώ το έχει χτυπήσει τατουάζ στον λαιμό του. «Τον φωνάζω πάντα Buster από τη μέρα που γεννήθηκε», είχε εξηγήσει παλαιότερα.

«Σε αγαπώ τόσο πολύ»

Η Λαίδη Μπέκαμ έστειλε επίσης ευχές γενεθλίων, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία της με τον Μπρούκλιν όταν ήταν νήπιο, συνοδευόμενη από μια σειρά emoji καρδιάς και γράφοντας: «Χρόνια πολλά για τα 27α γενέθλιά σου, Μπρούκλιν. Σε αγαπώ τόσο πολύ».

Πηγή: Instagram

Υπενθυμίζεται ότι πριν από περίπου έναν μήνα, ο Μπορύκλιν είχε κάνει μια μακροσκελή ανάρτηση στο Instagram όπου ενημέρωνε τους ακολούθους του για το τι πραγματικά συνέβαινε στην οικογένειά του και τους λόγους της ρήξης. Μάλιστα στο στόχαστρο έβαλε τους γονείς του τους οποίους κατηγόρησε ως υπαίτιους για όλη την κατάσταση υπερασπιζόμενος τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ.