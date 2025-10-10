Βικτόρια Μπέκαμ: Αποκαλύψεις που γκρεμίζουν τον μύθο του Ντέιβιντ «Φοράω ωτοασπίδες γιατί ροχαλίζει»

Την μία αποκάλυψη μετά την άλλη κάνει η Βικτόρια Μπέκαμ, στο νέο ντοκιμαντέρ που είναι από χθες διαθέσιμο στην πλατφόρμα του Netflix. Και αφού μας έλυσε την απορία γιατί στις δημόσιες εμφανίσεις της δεν χαμογελάει ποτέ, μάθαμε και ποια είναι η καθημερινότητά της με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Η 51χρονη σχεδιάστρια μόδας εξομολογήθηκε για την ζωή με τον εδώ και 25 χρόνια σύζυγός της, ότι σπάνια βλέπουν τηλεόραση μαζί, αλλά περνούν πολύ χρόνο διαβάζοντας βιβλία. «Δεν βλέπουμε πολλή τηλεόραση, ίσως περιστασιακά τις σειρές που μας αρέσουν - είδαμε πρόσφατα το Tulsa King του Σιλβέστερ Σταλόνε και το απολαύσαμε. Μας αρέσει επίσης και στους δύο να ακούμε podcast» δήλωσε στην εφημερίδα «The Sun».

«Και φυσικά διαβάζω πολλά θρίλερ στο κρεβάτι, οπότε, ξέρεις, Ντέιβιντ Μπέκαμ, καλύτερα να κοιμάσαι με το ένα μάτι ανοιχτό» είπε με χιουμοριστική διάθεση. Η μητέρα τεσσάρων παιδιών παραδέχτηκε μεταξύ άλλων ότι ο Ντέιβιντ ροχαλίζει δυνατά και ως εκ τούτου φοράει ωτοασπίδες για να μπορέσει να κοιμηθεί.

Η επιχειρηματίας μίλησε και για τις διατροφικές διαταραχές από τις οποίες υπέφερε πριν ακόμα γίνει γνωστή στο ευρύ κοινό και οι οποίες έγιναν ακόμα πιο έντονες όταν άρχισε η κριτική από τα Μέσα Ενημέρωσης. Την ανέφεραν ως «Porky Posh» ή «Skinny Posh» με αποτέλεσμα να την σπρώχνουν σε έναν «απίστευτα ανθυγιεινό τρόπο ζωής» καθώς προσπαθούσε να ελέγξει το σώμα της, αποκάλυψε.