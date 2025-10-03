Βικτόρια Μπέκαμ: «Σε όλη μου τη ζωή, χρησιμοποιούσα τα ρούχα για να γίνω κάποια άλλη»

Στο νέο ντοκιμαντέρ της για το Netflix - συνέχεια της σειράς τεσσάρων επεισοδίων που κυκλοφόρησε το 2023 για τον σύζυγό της, Ντέιβιντ Μπέκαμ - η Βικτόρια Μπέκαμ αναφέρεται μεταξύ άλλων στην μητέρα της, Τζάκι Άνταμς και εξηγεί πώς την επηρέασε το στυλ της και πως λόγω εκείνης αγάπησε τη μόδα.

Στο teaser trailer του ντοκιμαντέρ που θα κυκλοφορήσει στις 9 Οκτωβρίου η Βικτόρια Μπέκαμ εξομολογείται: «Σε όλη μου τη ζωή, χρησιμοποιούσα τα ρούχα για να γίνω κάποια άλλη, για να είμαι το άτομο που πάντα ήθελα να είμαι, που ίσως φυσικά δεν ήμουν. Μου άρεσε να βλέπω τη μαμά μου να ντύνεται. Νοιαζόταν πραγματικά για το ντύσιμό της και έκανε ό,τι καλύτερο για τον εαυτό της.»

Η 51χρονη σχεδιάστρια Βικτόρια Μπέκαμ αναφέρει: «Θυμάμαι τη μαμά μου, να μου λέει ότι αν ντυθείς επίσημα για να μπεις στο αεροπλάνο, αν υπάρχει κάποια πιθανότητα να σε αναβαθμίσουν, θα κοιτάξουν πάντα ποιος έχει την καλύτερη εμφάνιση».

Να αναφέρουμε ότι παρά το γεγονός ότι η σχεδιάστρια μόδας δεν έχει καμία επαφή με τον 26χρονο γιο της Μπρούκλιν από τον Μάιο, εκείνη αρνήθηκε να κόψει τις σκηνές του από το ντοκιμαντέρ που ακολουθεί την πορεία της ακμάζουσας επιχειρηματικής αυτοκρατορίας της.