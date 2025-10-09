Βικτόρια Μπέκαμ: «Ο κόσμος πίστευε ότι ήμουν μια μίζερη αγελάδα αλλά δεν χαμογελούσα ποτέ γιατί...»

Σήμερα, Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, βγαίνει στο Netflix το ντοκιμαντέρ της Βικτόρια Μπέκαμ που κάνει αποκαλύψεις για την προσωπική αλλά και επαγγελματική της ζωή.

Εξηγώντας γιατί φαίνεται πάντα σοβαρή και «ξινή» στις δημόσιες εμφανίσεις της είπε: «Φαίνομαι άθλια όλα αυτά τα χρόνια, επειδή όταν στεκόμαστε στο κόκκινο χαλί, αυτός ο τύπος πάντα στέκεται αριστερά» λέει εννοώντας τον Ντέιβιντ Μπέκαμ. Και συνεχίζει: «Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι όταν χαμογελώ - κάτι που κάνω! - χαμογελώ από τα αριστερά, γιατί αν χαμογελάσω από τα δεξιά, φαίνομαι άρρωστη. Χαμογελάω λοιπόν μέσα μου, αλλά κανείς δεν το βλέπει ποτέ - γι' αυτό και φαίνομαι τόσο κυκλοθυμική.

Ο κόσμος πίστευε ότι ήμουν μια μίζερη «αγελάδα» που δεν χαμογελούσε ποτέ και δεν έκανε λάθος! Μόλις δω μια κάμερα, αλλάζω... ανεβαίνει τείχος και φοράω την «πανοπλία» μου... και τότε είναι που βγαίνει η μίζερη «αγελάδα» που δεν χαμογελάει».

Η επιχειρηματίας εξομολογήθηκε πως θα ήθελε να έχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και να δείχνει πιο σίγουρη για την εικόνα της, όμως αυτό δεν της είναι εύκολο. «Το γνωρίζω τόσο καλά αυτό και δεν μου αρέσει και θα προτιμούσα να μην είμαι αυτό το άτομο. Θα ήθελα πολύ να έχω την αυτοπεποίθηση να βγαίνω από ένα εστιατόριο και να χαμογελάω, αλλά απλά δεν μπορώ να το κάνω» δήλωσε.