«Τα φώτα πάνω μου, παρακαλώ» και όχι «Victoria Beckham» θα μπορούσε να είναι ο τίτλος του ντοκιμαντέρ του Netflix για τη ζωή και την καριέρα της 51χρονης Βικτόρια Μπέκαμ. Επιτέλους, ας φύγει η κάμερα από τον Ντέιβιντ και ας πάει σε αυτήν.

Να μάθουμε για το πως ήταν από μικρό και απαρατήρητο κοριτσάκι, να σε μάθει όλος ο πλανήτης, να παντρευτείς έναν διάσημο ποδοσφαιριστή, να περάσεις ξανά στην αφάνεια και τελικά να καταφέρεις να γίνεις πάλι Νο1, το δικό σου όμως Νο1 χωρίς δεκανίκια και να κλείσεις τα στόματα όλων όσοι σε αμφισβήτησαν, σου έβαλαν τρικλοποδιές, χάρηκαν με τις αποτυχίες σου.

«Ο κόσμος πίστευε πως ήμουν μια μίζερη αγελάδα που δεν χαμογελούσε ποτέ, αλλά το κάνω, μην σοκάρεστε», λέει στο ντοκιμαντέρ για τη ζωή της και μας βάζει αμέσως στο κλίμα του τι θα επακολουθήσει.

Βλέπουμε τη Βικτόρια να ετοιμάζεται πυρετωδώς για την εβδομάδα μόδας του Παρισιού. Βρισκόμαστε στο 2024 και αυτή είναι μια καταπληκτική αφορμή για να δούμε πού βρίσκεται σήμερα. Η Μπέκαμ κάνει μια αναδρομή στη ζωή και στην καριέρα της ως μια γυναίκα που έχει περάσει από δεκάδες αλλαγές και μεταμορφώσεις στην εικόνα, αλλά και στην πορεία της αυτά τα 30 χρόνια που βρίσκεται στο προσκήνιο της δημοσιότητας.

Κάποιοι είπαν πως βαρέθηκαν με τα όσα είδαν. Άλλοι πάλι το θεώρησαν επιτηδευμένο και μια ευκαιρία να φτιάξει περαιτέρω την εικόνα της. Όπως και να ’χει όταν βρίσκεσαι για πάνω από τη μισή ζωή σου μπροστά στα φώτα, κάπου λίγο χάνεται η μπάλα και μπορεί τελικά η μιντιακή σου περσόνα να μπερδεύεται με την κανονική σου.

φωτογραφία Netflix

It’s all about family

Η Βικτόρια Μπέκαμ μας συστήνεται ως μια επιτυχημένη επιχειρηματίας, πάνω από όλα όμως είναι γυναίκα, σύζυγός, μητέρα. «Οι γονείς του Ντέιβιντ θα προτιμούσαν μια ντόπια γυναίκα που θα ζούσε στο Μάντσεστερ ώστε να μην χρειαζόταν το παιδί τους να μετακομίσει και να αλλάξει ομάδα» θυμάται η Βικτόρια.

Ο Μπέκαμ όμως ήταν τόσο ενθουσιασμένος μαζί της και ήθελε όλοι να μάθουν πως βγαίνει με την Posh Spice. Και κάπως έτσι ξεκίνησε ένα ειδύλλιο που πολύ σύντομα έγινε γάμος και ήρθε και το πρώτο παιδί. Η Βικτόρια δεν είχε ποτέ στο μυαλό της να γίνει μητέρα, τουλάχιστον όχι μέχρι να γνωρίσει τον άντρα της ζωής της με τον οποίο έχουν κάνει τέσσερα παιδιά τον Μπρούκλιν, τον Ρόμεο, τον Κρουζ και τη Χάρπερ.

Το ζευγάρι προσπαθεί να έχει μια καλή σχέση με τα παιδιά του, να είναι μια δεμένη οικογένεια, αυτό βέβαια δεν ήταν πάντα εφικτό. Τον τελευταίο καιρό ακούγεται πως ο Μπρούκλιν και η γυναίκα του Νίκολα έχουν αποτραβηχτεί από την υπόλοιπη οικογένεια, άποψη που ενισχύθηκε και από την απουσία του ζευγαριού στους εορτασμούς για τα 50α γενέθλια του Ντέιβιντ. Δεν πόσταραν ούτε καν ευχές για εκείνον ανεβάζοντας τα επίπεδα της ίντριγκας στο κόκκινο.

ΟΚ, εντάξει στο ντοκιμαντέρ δεν μιλάμε για αυτά τα οικογενειακά, μιλάμε όμως απέξω απέξω για την απιστία του Ντέιβιντ που λίγο έλειψε να τινάξει τους Becks στον αέρα και εξαιτίας του ίδιου του συμβάντος και λόγω του ότι τα ΜΜΕ έπεσαν να τους φάνε ρουφώντας κάθε λεπτομέρεια με δίψα! Η Βικτόρια μιλά λοιπόν για τον δεσμό του άντρα της με τη Ρεμπέκα Λους (την κάποτε προσωπική βοηθό του) χαρακτηρίζοντάς την ως την «πιο δύσκολη περίοδο του γάμου τους». Περισσότερες λεπτομέρειες δεν γίνονται γνωστές, ενώ ο ίδιος ο Μπέκαμ δεν επιβεβαιώνει την παράνομη σχέση.

Πλέον οι δυο τους παρουσιάζονται ότι τα έχουν βρει μεταξύ τους και δεν έχουν ξαναδεί σύννεφα στη σχέση τους. Ο Σερ Ντέιβιντ Μπέκαμ έχει βρει το κολπάκι με το μπλέντερ που το βάζει σε λειτουργία κάθε φορά που δεν θέλει να την ακούει. Και για να την πειράξει της λέει: «Να κάνουμε άλλο ένα μωρό;» κι εκείνη απλώς τον κοιτάει φρικαρισμένη: «Άλλο ένα μωρό; Θεέ μου, όχι».

Όλη αυτή η επιτυχία, η δημοσιότητα και το κυνηγητό των ΜΜΕ βέβαια δεν ήρθε χωρίς τίμημα. Η Βικτόρια και η ανάγκη της να τα ελέγχει όλα την έκανε να αποκτήσει διατροφικές διαταραχές και τότε είναι που έγινε πολύ καλή στο να λέει ψέματα. «Είχα μεγαλώσει με το να μου λένε συνεχώς ότι δεν είμαι αρκετά καλή σε οτιδήποτε! Υποθέτω πως αυτό συνέβαινε σε όλη μου τη ζωή», θυμάται και εξηγεί πως το να είσαι ο εαυτός σου και να νιώθεις καλά με αυτόν είναι ένα μήνυμα που περνά καθημερινά στην 14χρονη κόρη της, Χάρπερ.

φωτογραφία Netflix

Από Posh Spice σε Αυτοκράτειρα της μόδας

Μεγαλώνοντας στο Hertfordshire της Αγγλίας, η Βικτόρια δεν είχε φίλους, ούτε την αυτοπεποίθηση που χρειαζόταν για να ανθήσει. Ως κοριτσάκι λοιπόν, υπέφερε στο περιβάλλον όπου ζούσε, της έκαναν bullying, αισθανόταν μόνη και σαν να μην ταιριάζει πουθενά. Μέσα της όμως είχε μια σπίθα, τη σπίθα να πετύχει, να ξεχωρίσει και με πολλή δουλειά και κόπο τα κατάφερε.

Στα 90’s ήρθε το μεγάλο μπαμ. Ήταν λίγο μετά τα 19 της όταν έγινε η Posh Spice και κατάφερε να αλλάξει τον τρόπο που έβλεπε τον εαυτό της και έκανε ένα βήμα μπρος στο να αποδεχτεί και η ίδια αυτό που πραγματικά ήταν και όχι αυτό που έβλεπαν οι άλλοι. «Για πρώτη φορά ένιωθα ότι ανήκω κάπου, ήμουν διάσημη. Η ζωή μου θα ήταν τόσο διαφορετική εάν δεν είχα γνωρίσει αυτά τα τέσσερα κορίτσια», λέει και αναπολεί την εποχή που ο δρόμος για την κορυφή συνεχίστηκε με τον γάμο της με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ που ανέβασε κι άλλο τις μετοχές της.

Ο καιρός περνούσε και ξαφνικά όλα σταμάτησαν. Το συγκρότημα διαλύθηκε το 2001 και εκείνη απέμεινε να είναι απλώς μια WAG, η γυναίκα ενός high profile αθλητή. Η Βικτόρια είχε παλέψει πολύ για να είναι αυτόφωτη, δεν μπορούσε ξαφνικά να βρίσκεται απλώς στη σκιά του άντρα της.

Αποτίναξε την ταυτότητα της επιτυχημένης συζύγου και πήρε και πάλι τα ηνία της ζωής στα χέρια της. Η μετακόμιση στις ΗΠΑ ήταν μια υπέροχη ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα και η Lady Beckham αποφάσισε να κυνηγήσει μια καριέρα στη μόδα, αφού ούτως ή άλλως ήταν ήδη ένα fashion icon.

φωτογραφία Netflix

Ο περίγελος, η χρεοκοπία και η κορυφή

Η Βικτόρια είχε πάθος με τα ρούχα από μικρό κοριτσάκι. Η πρώτη επίδειξη μόδας της πραγματοποιήθηκε το 2008 κατά τη διάρκεια της εβδομάδας μόδας της Νέας Υόρκης σε μια σουίτα του ξενοδοχείου Waldorf Astoria. Η πρωτοεμφανιζόμενη -τότε- σχεδιάστρια είχε δημιουργήσει μια πολύ μικρή κολεξιόν από δέκα φορέματα που τα παρουσίασε σε ένα μικρό γκρουπ ανθρώπων που ήταν σχεδιαστές και δημοσιογράφοι της μόδας.

Στην αρχή ο χώρος αντιμετώπισε τη Βικτόρια σαν τον… περίγελο του fashion industry, το κοριτσάκι της ποπ μουσικής που δεν είχε ιδέα τι κάνει. Η κολεξιόν της όμως δέχτηκε θετικές κριτικές και πάλι ο χώρος είχε κάτι να σχολιάσει. Οι κακές γλώσσες άφησαν να εννοηθεί πως η Μπέκαμ χρησιμοποιούσε τα σχέδια του μέντορά της Ρολάντ Μουρέ ως δικά της.

«Έκανα τόσο κόπο για να φτάσω εδώ, δεν θα το αφήσω να γλιστρήσει μέσα από τα χέρια μου, όχι ξανά», είπε και έπεσε με τα μούτρα στη δουλειά. Δεν πέρασε πολύς καιρός και η καριέρα της ως σχεδιάστριας απογειώθηκε όταν ρούχα της φόρεσε η Μαντόνα. Ακόμη και η εκδότρια της αμερικανικής Vogue, Άννα Γουίντουρ, παραδέχτηκε πως αν και αρχικά την είχε παρεξηγήσει («Νόμιζα πως το έκανε σαν χόμπι»), τελικά η Μπέκαμ είναι μια σχεδιάστρια υψηλής ραπτικής.

Το 2016 όμως, η εταιρία ρούχων της Μπέκαμ αντιμετώπισε αρκετά οικονομικά προβλήματα (έπαιξαν ρόλο και οι πάμπολλες σπατάλες της), μάλιστα έφτασε σε σημείο να τα χάσει σχεδόν όλα… Ήταν μια μαύρη περίοδος για εκείνη, μια περίοδος όπου έκλαιγε συνέχεια! Τα χρέη της είχαν αγγίξει τα πολλά εκατομμύρια κι εκείνη αισθανόταν άβολα, οπότε στράφηκε στον Ντέιβιντ ζητώντας του βοήθεια.

Με νέα στρατηγική και συνεργάτες κατάφεραν να κάνει την εταιρία της και πάλι βιώσιμη και σήμερα ο όμιλός της έχει 230 καταστήματα σε 50 χώρες, ενώ τα ρούχα και τα αξεσουάρ της ξεχωρίζουν για τη μοντέρνα γραμμή τους, την αισθητική του και την πολυτέλεια που αποπνέουν. Well done.

φωτογραφία Netflix

Μήνυμα ενδυνάμωσης

Το timing είναι τα πάντα και η Βικτόρια το γνωρίζει πολύ καλά αυτό! Με το ντοκιμαντέρ «Victoria Beckham» η σχεδιάστρια θέλει να προσφέρει ένα σπουδαίο μάθημα στις γυναίκες, μα και σε όλους τους ανθρώπους. Το μάθημα του να μην το βάζουν ποτέ κάτω, να μην τα παρατάνε, να κυνηγάνε τα όνειρά τους γιατί η επιτυχία μπορεί να κρύβεται στην άλλη γωνία και να τους περιμένει, φτάνει μόνο να τολμούν.

Η Μπέκαμ θέλει να πει την ιστορία της με τη φωνή της, με τα λόγια της, αφιλτράριστα και να δείξει πως μια γυναίκα με 4 παιδιά μπορεί να χτίσει το δικό της επιτυχημένο brand και να καταφέρει να ισορροπεί ανάμεσα σε καριέρα και οικογένεια.

Βέβαια εάν με αυτό το project καταφέρει να την πει λίγο και στην πρώην φίλη της Μέγκαν Μαρκλ (την είχε κατηγορήσει πως εκείνη διαρρέει στα Media προσωπικά της δεδομένα) και ελαφρώς να της τρίψει την επιτυχία της στη μούρη, κακό δεν θα είναι. Είναι κι αυτό μια μορφή ενδυνάμωσης.