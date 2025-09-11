Η ζωή της Βικτόρια Μπέκαμ γίνεται ντοκιμαντέρ στο Netflix - Πότε θα κυκλοφορήσει

Από τη σκηνή των Spice Girls στα εξώφυλλα της Vogue και από την pop κουλτούρα στην υψηλή ραπτική, η Βικτόρια Μπέκαμ έχει ζήσει πολλές ζωές σε μία. Και τώρα, μέσα από το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix, με τίτλο «Victoria Beckham», που θα είναι διαθέσιμο στις 9 Οκτωβρίου ήρθε η στιγμή να μας δείξει ποια πραγματικά είναι.

Το ντοκιμαντέρ θα καλύπτει όλη τη διαδρομή της Βικτόρια: από την εποχή των Spice Girls, μέχρι τη μετεξέλιξή της σε διεθνώς αναγνωρισμένη σχεδιάστρια μόδας. Θα δούμε πώς κατάφερε να αποτινάξει από πάνω της την ταμπέλα της «celebrity» και να χτίσει ένα σοβαρό, luxury fashion brand που έχει φτάσει μέχρι και στις Εβδομάδες Μόδας της Νέας Υόρκης και του Παρισιού. Όμως, το ντοκιμαντέρ δεν είναι μόνο μόδα και πασαρέλες.

Περιλαμβάνει συνεντεύξεις τόσο με τη Βικτόρια όσο και με τον Ντέιβιντ Μπεκαμ αλλά και κορυφαίες προσωπικότητες της μόδας, που τη γνωρίζουν καλά και μπορούν να μιλήσουν για το ποια πραγματικά είναι – πίσω από τις κάμερες και τα φλας.

Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει η Νάντια Χόλγκρεν, η οποία έγινε γνωστή για το ντοκιμαντέρ «Becoming» με τη Μισέλ Ομπάμα. Μια δημιουργός με ευαισθησία και σεβασμό απέναντι στα πρόσωπα που καταγράφει, υπόσχεται μια ουσιαστική, ειλικρινή και καλά δομημένη αφήγηση, χωρίς εντυπωσιασμούς, αλλά με περιεχόμενο.

Η Χόλγκρεν δίνει βάρος στη λεπτομέρεια και ξέρει να «σκάβει» κάτω από την επιφάνεια – κάτι που φαίνεται πως ταιριάζει τέλεια στο προφίλ της Βικτόρια, που τόσα χρόνια παραμένει σχετικά μυστηριώδης.

Το ντοκιμαντέρ αποτελεί συνέχεια της σειράς τεσσάρων επεισοδίων που κυκλοφόρησε το 2023 για τον σύζυγό της, Ντέιβιντ Μπέκαμ.