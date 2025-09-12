Flash mob στο Παρίσι: 30 καλλιτέχνες αναστάτωσαν την πόλη με το «Bohemian Rhapsody» (βίντεο)

Μπορεί τις τελευταίες ημέρες η Γαλλία να θυμίζει καζάνι που βράζει εξαιτίας των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων που τη βασανίζουν, στους δρόμους όμως του Παρισίου πάντα κάτι θα συμβαίνει που θα ξεσηκώνει τον κόσμο για να βγει έξω, όχι για να διαμαρτυρηθεί, μα για να χορέψει και να τραγουδήσει!

Έσκασαν μύτη από παντού

Πριν από μερικές ημέρες 30 μουσικοί και τραγουδιστές ξάφνιασαν ευχάριστα τη γαλλική πρωτεύουσα όταν κυριολεκτικά από το πουθενά δημιούργησαν ένα flash mob τραγουδώντας το «Bohemian Rhapsody» των Queen, ένα κομμάτι από το άλμπουμ «A night at the opera» του 1975 που παραμένει διαχρονικό και αγαπημένο.

Έκπληκτοι οι περαστικοί

Ήταν μια ήσυχη μέρα σε μια γαλλική συνοικία. Όλα κυλούσαν ήρεμα, ο κόσμος περπατούσε, έκανε τις δουλειές του, απολάμβανε τον καφέ του… Ξαφνικά το παράθυρο μιας χαρακτηριστικής παρισινής πολυκατοικίας άνοιξε και εμφανίστηκαν τρεις κοπέλες ντυμένες στα λευκά να τραγουδούν τους πρώτους στίχους του τραγουδιού: «Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality… Open your eyes look up to the skies and see». Στη συνέχεια τα κορίτσια κοίταξαν προς άλλα παράθυρα όπου ολοένα και άνοιγαν και εμφανίζονταν κι άλλοι καλλιτέχνες -με κεντρικό τον Mickey Callisto- που συνέχιζαν το τραγούδι. Οι περαστικοί στέκονταν και κοιτούσαν με απορία, ενώ κάποιοι άλλοι τραβούσαν το δρώμενο με τα κινητά τους τηλέφωνα.

φωτογραφία YouTube

Όλοι μαζί

Στη μεγάλη παρέα προστέθηκε και ο πιανίστας Julien Cohen, που ανάρτησε και το βίντεο αυτού του υπέροχου flash mob στα social media. Στην πορεία κι άλλοι καλλιτέχνες έκαναν την εμφάνισή τους από παράθυρα, μια άμαξα και διάφορα άλλα σημεία της περιοχής. Την παράσταση πάντως έκλεψε ο 11χρονος -ήδη διάσημος- κιθαρίστας Olly Pearson από την Ουαλία. Στο τέλος κατέβηκαν όλοι και βρέθηκαν μαζί στο πλακόστρωτο όπου τα έδωσαν όλα και ξεσήκωσαν τον κόσμο σε ένα μεγάλο street party!

Το βίντεο του flash mob έγινε αμέσως viral, αφού τις πρώτες κιόλας ώρες που δημοσιεύτηκε είχε πάνω από 70 εκατομμύρια προβολές!