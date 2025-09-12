Απίστευτη ανατροπή στο Παλάτι: Ο Κάρολος παίρνει αποστάσεις από τον Ουίλιαμ - Τι του καταλογίζει

Μπορεί για χρόνια ο πρίγκιπας Χάρι να ήταν ο «άσωτος γιος» του Παλατιού, όμως, σύμφωνα με τη βασιλική βιογράφο Τίνα Μπράουν, τα πράγματα ίσως να αλλάζουν – και μάλιστα προς μεγάλη έκπληξη πολλών.

Όπως αποκάλυψε στο Substack της (Fresh Hell), η Μπράουν γράφει ότι αυτές τις μέρες ο βασιλιάς Κάρολος είναι… λιγότερο ενοχλημένος με τον Χάρι και περισσότερο με τον Ουίλιαμ. Ο λόγος; Ο διάδοχος του θρόνου δεν δείχνει ιδιαίτερη διάθεση για βασιλικές υποχρεώσεις, αφήνοντας τον πατέρα του –παρά τα προβλήματα υγείας– να σηκώνει σχεδόν μόνος του το βάρος του στέμματος.

Η Μπράουν σημειώνει ότι ο Ουίλιαμ έχει κάνει πέντε οικογενειακές αποδράσεις μέσα σε επτά μήνες, ενώ οι δημόσιες εμφανίσεις του ήταν… περιορισμένες: μια βόλτα με την κόρη του σε αγώνα ράγκμπι και μια επίσκεψη στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Αντίθετα, ο Κάρολος, που παλεύει με τον καρκίνο, έχει βρεθεί σε επίσημες εκδηλώσεις πολλές φορές τον τελευταίο χρόνο!

«Μετά από πέντε επιβεβαιωμένες οικογενειακές διακοπές τους τελευταίους επτά μήνες, το ημερολόγιο του Ουίλιαμ την πρώτη εβδομάδα επιστροφής σφύζει από εξόδους: μια εκδρομή πατέρα-κόρης σε έναν αγώνα πισίνας του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ράγκμπι Γυναικών και μια βόλτα στους νέους κήπους του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Ο Κάρολος, παρά τη μάχη του με τον καρκίνο, έχει πραγματοποιήσει επίσημες υποχρεώσεις 175 ημέρες τους τελευταίους 12 μήνες» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Βασιλικό «restart»;

Όσο για τον Χάρι; Η πρόσφατη επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο –και η συνάντηση με τον πατέρα του για πρώτη φορά έπειτα από μήνες– φαίνεται να άφησε θετικές εντυπώσεις. Η Μπράουν θεωρεί ότι ο δούκας του Σάσεξ κατάλαβε τελικά πως «το μυστικό» για να ξανακερδίσει το κοινό είναι πιο απλό απ’ όσο νόμιζε: λίγη ζεστασιά, ένα μεγάλο χαμόγελο και παρουσία.

«Επιτέλους, ο Χάρι τα κατάφερε», έγραψε η γνωστή συγγραφέας. «Μετά από χρόνια θυμού και θεραπευτικής αφήγησης, φαίνεται πως κάνει restart – κάτι που μπορεί να αποδειχθεί… άσχημη εξέλιξη για τον Ουίλιαμ».

Μένει να δούμε αν αυτό το νέο σκηνικό θα φέρει πιο κοντά –ή πιο μακριά– τα μέλη της βασιλικής οικογένειας.