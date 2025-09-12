Επίσκεψη αστραπή του πρίγκιπα Χάρι στο Κίεβο: Ο λόγος - Δείτε φωτογραφίες

Αιφνιδιαστική επίσκεψη πραγματοποίησε ο πρίγκιπας Χάρι στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπός του. Το ταξίδι στο Κίεβο έγινε μετά από πρόσκληση της ουκρανικής κυβέρνησης, με τον ίδιο τον Χάρι να δηλώνει ότι θέλει να κάνει «ό,τι είναι δυνατόν» για να βοηθήσει στην ανάρρωση των χιλιάδων στρατιωτικών που έχουν τραυματιστεί σοβαρά στον τριετή πόλεμο με τη Ρωσία.



Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην ουκρανική πρωτεύουσα, ο ίδιος και μια ομάδα από το Ίδρυμα Invictus Games θα παρουσιάσουν λεπτομερώς νέες πρωτοβουλίες για την υποστήριξη της αποκατάστασης των τραυματιών, με τελικό στόχο την παροχή βοήθειας σε όλες τις περιοχές της χώρας.



Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, νωρίτερα φέτος ο πόλεμος στην Ουκρανία είχε ήδη αφήσει 130.000 άτομα με μόνιμες αναπηρίες – και η κυβέρνηση έχει πλέον θέσει την αποκατάσταση μέσω του αθλητισμού στο επίκεντρο της πολιτικής της για τη βοήθεια των βετεράνων.

«Βοηθάμε στη διαδικασία αποκατάστασης των στρατιωτών»

Μιλώντας στον Guardian, ενώ βρισκόταν στο νυχτερινό τρένο προς την πρωτεύουσα, ο Δούκας του Σάσεξ είπε: «Δεν μπορούμε να σταματήσουμε τον πόλεμο, αλλά αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να βοηθήσουμε με κάθε δυνατό τρόπο τη διαδικασία αποκατάστασης».

Πρόσθεσε ότι αρχικά προσκλήθηκε στο Κίεβο από την Όλγα Ρουντνίεβα, ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλο του Superhumans Trauma Centre στο Λβιβ της Ουκρανίας, το οποίο περιθάλπει τραυματίες που έχουν υποστεί ακρωτηριασμό. Επισκέφθηκε το κέντρο τον Απρίλιο, αλλά την συνάντησε τυχαία πριν από μερικούς μήνες στις ΗΠΑ.

«Συνάντησα την Όλγα στη Νέα Υόρκη. Ήταν μια τυχαία συνάντηση και τη ρώτησα τι θα μπορούσα να κάνω για να βοηθήσω. Μου είπε: «Το καλύτερο που μπορείς να κάνεις είναι να έρθεις στο Κίεβο». Έπρεπε να το συζητήσω με τη σύζυγό μου και τη βρετανική κυβέρνηση για να βεβαιωθώ ότι θα μπορούσε να γίνει το ταξίδι. Τότε ήρθε η επίσημη πρόσκληση.



«Στο Λβιβ, δεν βλέπεις πολλά από τον πόλεμο. Είναι πολύ δυτικά. Αυτή είναι η πρώτη φορά που θα δούμε την πραγματική καταστροφή που επιφέρει ένας πόλεμος».

Prince Harry and the team from the Invictus Games Foundation are in Ukraine to detail new initiatives to support the rehabilitation of the wounded, with the eventual aim of providing help to all areas of the country. 🇺🇦 pic.twitter.com/wMW9hxJuSv — Dani (@ArchLiliHazMeg) September 12, 2025

Η Ουκρανία συμμετείχε για πρώτη φορά στους Αγώνες Invictus το 2017, αλλά ο ενθουσιασμός για τον διαγωνισμό, ο οποίος ιδρύθηκε από τον πρίγκιπα το 2014 για να συμμετέχουν τραυματίες βετεράνοι σε αθλητικές εκδηλώσεις, έχει αυξηθεί δραματικά από την έναρξη της σύγκρουσης με τη Ρωσία.



Ο Δούκας θυμήθηκε την υποδοχή που έτυχε η ομάδα της Ουκρανίας στους αγώνες στη Χάγη πριν από δύο χρόνια.

«Ήταν αξιοθαύμαστο. Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν διανύσει μια μακρά διαδρομή για να φτάσουν σε αυτούς τους αγώνες, αλλά κανένας από τις άλλες διαγωνιζόμενες χώρες δεν επέστρεφε στον πόλεμο. Γι' αυτό οι Ουκρανοί ξεχώρισαν. Όλοι ένιωθαν μια τεράστια σύνδεση μαζί τους. Μερικοί από τους διαγωνιζόμενους είχαν αποσυρθεί από το πεδίο της μάχης και επρόκειτο να επιστρέψουν σε αυτό. Αυτό σημαίνει πολλά για εμάς, γιατί σημαίνει πολλά για αυτούς».



Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ο πρίγκιπας θα επισκεφθεί το Εθνικό Μουσείο Ιστορίας της Ουκρανίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αναμένεται να περάσει χρόνο με 200 βετεράνους, οι οποίοι έχουν επίσης προσκληθεί. Θα συναντήσει επίσης την πρωθυπουργό της Ουκρανίας, Γιούλια Σβιρίντενκο.



Το ταξίδι στο Κίεβο θα του δώσει την ευκαιρία να μιλήσει με βετεράνους και να δει από πρώτο χέρι μέρος της καταστροφής, είπε.

Η Ναταλία Καλμίκοβα, υπουργός Υποθέσεων Βετεράνων της Ουκρανίας, δήλωσε ότι ο αθλητισμός έχει καταστεί «βασική λειτουργία στην υγειονομική περίθαλψη των βετεράνων.



«Χάρη στη σχέση μας με το Ίδρυμα Invictus Games, καθιερώσαμε και συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε τον ρόλο του αθλητισμού στην αποκατάσταση στην Ουκρανία και γι' αυτό έχει συμπεριληφθεί στη στρατηγική για τους βετεράνους».



Μέχρι τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, περισσότεροι από 22.000 βετεράνοι σε όλη την Ουκρανία είχαν πρόσβαση σε παροχές όπως συνδρομή σε γυμναστήριο.