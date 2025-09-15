Πρίγκιπας Χάρι: Έχω τη συνείδησή μου καθαρή για όσα αποκάλυψα για την οικογένειά μου

Τη συνείδησή του καθαρή φέρεται να είπε πως έχει ο πρίγκιπας Χάρι σχετικά με την απόφασή του να γράψει το αυτοβιογραφικό του βιβλίο «Spare» στο οποίο παρέθετε αποκαλυπτικές λεπτομέρειες αναφορικά με τα όσα συμβαίνουν πίσω από τις κλειστές πόρτες στα Ανάκτορα.

Μιλώντας στην Guardian, κατά τη διάρκεια ταξιδιού του στο Κίεβο της Ουκρανίας ξεκαθάρισε ότι «Δεν πιστεύω ότι έβγαλα τα άπλυτά μου στη φόρα. Ήταν ένα δύσκολο μήνυμα, αλλά το έκανα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η συνείδησή μου είναι καθαρή». Τα σχόλιά του έγιναν λίγες μέρες μετά από μια σύντομη συνάντηση με τον πατέρα του, τον βασιλιά Κάρολο στο Παλάτι του Ουίνδσορ, η πρώτη συνάντηση μετά από ένα χρόνο.

Υπογραμμίζοντας δε την «αγάπη» του για το Ηνωμένο Βασίλειο, άφησε να εννοηθεί ότι θα ήθελε να επιστρέφει στην πατρίδα του για να βλέπει την οικογένειά του πιο συχνά. Πρόσθεσε μάλιστα ότι το επόμενο διάστημα «η προσοχή πρέπει να στραφεί πραγματικά στον πατέρα μου».

«Πήρα πολλή αγάπη από τον λαό»

Στόχος της επίσκεψης του Βρετανού γαλαζοαίματου στην ουκρανική πρωτεύουσα ήταν η προώθηση του έργου του Ιδρύματος Invictus Games με στόχο να στηρίξει ανθρώπους που έχουν τραυματιστεί από την έναρξη του πολέμου με τη Ρωσία πριν από τρία χρόνια. «Κανείς δεν πρέπει να νιώθει αμηχανία ή ντροπή για τις αναπηρίες του», είπε. «Πρόκειται για τη μετάβαση από τη συμπάθεια στον θαυμασμό και τον σεβασμό».

Αφού κατέθεσε στεφάνι στη μνήμη των νεκρών, περιέγραψε τη σύγκρουση ως «τόσο περιττή». Η δουλειά του για την Invictus, είπε, τον βοήθησε να αποκτήσει έναν ανανεωμένο «σκοπό» μετά το τέλος της στρατιωτικής του καριέρας, προσθέτοντας ότι «με έσωσε».

Μεταξύ άλλων, στη συνέντευξη που παραχώρησε στη βρετανική εφημερίδα, αναφέρθηκε στο κόστος του πολέμου και για το πώς ισορροπεί στο να ανακουφίσει το άγχος - χτυπώντας έναν σάκο του μποξ - καθώς και για την παρουσία του στα μέσα ενημέρωσης.

Τόνισε ότι ενώ ένιωθε ότι είχε «καταστραφεί από ορισμένα μέλη του βρετανικού τύπου», εξακολουθούσε να ένιωθε πολλή αγάπη από το βρετανικό κοινό.

Μάλιστα, σημείωσε ότι ορισμένα γεγονότα των τελευταίων τεσσάρων ετών ήταν «πολύ αγχωτικά» και ότι «ανακάλυπτε ορισμένα πράγματα που τον πλήγωσαν πραγματικά».