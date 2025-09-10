Ιστορική επανένωση στο Clarence House: Πρίγκιπας Χάρι και βασιλιάς Κάρολος ξανασμίγουν μετά από 18 μήνες

Μετά από μήνες αναμονής και φημών, ο πρίγκιπας Χάρι έκανε σήμερα (10/9) την εμφάνισή του στο Clarence House, την επίσημη κατοικία του βασιλιά Καρόλου.

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ο Δούκας του Σάσεξ εθεάθη να φτάνει με αυτοκίνητο γύρω στις 5:20 μ.μ. τοπική ώρα, σηματοδοτώντας την πρώτη τους προσωπική συνάντηση μετά από 18 ολόκληρους μήνες. Όλοι αναρωτιούνται: Θα είναι αυτή η αρχή μιας νέας εποχής για τη σχέση πατέρα και γιου;

Μέχρι στιγμής, ούτε το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ούτε το επιτελείο του πρίγκιπα Χάρι έχουν κάνει κάποια επίσημη δήλωση — όμως, σύμφωνα με το BBC, και ο βασιλιάς Κάρολος εθεάθη να εισέρχεται στο Clarence House, βάζοντας «φωτιά» στα σενάρια επανασύνδεσης που ήδη κυκλοφορούν έντονα.

Η τελευταία φορά που είχαν βρεθεί οι δυο τους ήταν τον Φεβρουάριο του 2024, όταν ο Δούκας του Σάσεξ ταξίδεψε στο Λονδίνο μετά την ανακοίνωση του μονάρχη ότι ξεκινούσε θεραπεία για τον καρκίνο. Από τότε, η μεταξύ τους σχέση έχει δοκιμαστεί από δημόσιες αντιπαραθέσεις και αποστάσεις.

Reuters

Reuters

Η σχέση μεταξύ του πρίγκιπα Χάρι και του βασιλιά Καρόλου έχει περάσει από πολλές δοκιμασίες τα τελευταία χρόνια, με τις δημόσιες αντιπαραθέσεις και τις ανοιχτές διαφωνίες να έχουν φέρει μια έντονη ρήξη.

Η φυγή του Χάρι και της συζύγου του Μέγκαν Μαρκλ στην Αμερική και η απόφαση να αποστασιοποιηθούν από τα βασιλικά καθήκοντα δημιούργησε ένα βαθύ ρήγμα, που πολλοί πίστευαν ότι ήταν δύσκολο να γεφυρωθεί.

Ωστόσο, η σημερινή συνάντηση στο Clarence House, που πραγματοποιείται μετά από σχεδόν ενάμιση χρόνο, έρχεται ως ένδειξη ότι οι δύο άνδρες προσπαθούν να ξαναχτίσουν τη σχέση τους.

Reuters

Reuters

Την ίδια ώρα, παραμένει άλυτο το χάσμα με τον αδερφό του, πρίγκιπα Ουίλιαμ. Ο διάδοχος του θρόνου βρέθηκε την Τετάρτη στο Κάρντιφ, όπου ενημερώθηκε για μια δομή ψυχικής υγείας στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Πρόληψης της Αυτοκτονίας, χωρίς να υπάρχει προοπτική συνάντησης μεταξύ των δύο αδερφών.