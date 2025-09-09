Καμία συνάντηση στον ορίζοντα: Η επιστροφή του Χάρι στο Λονδίνο και η μυστηριώδης απουσία του Καρόλου

Ο πρίγκιπας Χάρι επέστρεψε αιφνιδιαστικά στο Ηνωμένο Βασίλειο για μια σύντομη, αλλά φορτισμένη συναισθηματικά επίσκεψη, με αφορμή την επέτειο του θανάτου της γιαγιάς του, βασίλισσας Ελισάβετ Β'. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι κάμερες και τα φώτα της δημοσιότητας στράφηκαν επάνω του, με πολλούς να αναρωτιούνται αν αυτή η επίσκεψη θα έφερνε –επιτέλους– μια πολυαναμενόμενη επανένωση με την υπόλοιπη βασιλική οικογένεια. Κι ενώ τα βλέμματα ήταν στραμμένα στην πιθανή συνάντηση με τον πατέρα του, η απρόσμενη απουσία του βασιλιά Καρόλου, πυροδότησε νέο «κύμα» εικασιών.

Η τελευταία φορά που συναντήθηκαν ο πρίγκιπας Χάρι και ο βασιλιάς Κάρολος, ήταν τον Φεβρουάριο του 2024, όταν το παλάτι ανακοίνωσε πως διαγνώστηκε με καρκίνο. Έπειτα η ελπίδα για επαναπροσέγγιση με τον πατέρα του αναζωπυρώθηκε τον Ιούλιο, όταν εκπρόσωποι του ίδιου και του βασιλιά Κάρολου συναντήθηκαν για πρώτη φορά στο Λονδίνο.

Άφαντος ο Κάρολος - Τυχαίο η «σιωπηρό» μήνυμα;

Τώρα, ο πρίγκιπας Χάρι βρίσκεται στη Βρετανία για πρώτη φορά μετά τον Απρίλιο του 2025, προκειμένου να τιμήσει την επέτειο του θανάτου της γιαγιάς του και να παρευρεθεί σε διάφορες εκδηλώσεις, ωστόσο ο βασιλιάς Κάρολος είναι στη Σκωτία.

Σύμφωνα με το βρετανικό People ο μονάρχης και η βασίλισσα Καμίλα, περνούν την τρίτη επέτειο από τον θάνατο της μητέρας του καθώς και την Ημέρα Διαδοχής, στο κάστρο Μπαλμόραλ στη Σκωτία.

Το κάστρο ήταν το μέρος όπου πέθανε η βασίλισσα Ελισάβετ το 2022. Η ημέρα αυτή αποτελεί πλέον και την επέτειο της Διαδοχής, καθώς ο Κάρολος έγινε επισήμως βασιλιάς τη στιγμή του θανάτου της μητέρας του, παρότι η στέψη του πραγματοποιήθηκε αργότερα, στις 6 Μαΐου του 2023.

Αν και η απόσταση —τόσο σε χιλιόμετρα όσο και σε συναισθήματα— από τη βασιλική οικογένεια παραμένει εμφανής μετά την αποχώρηση του Χάρι από τα βασιλικά του καθήκοντα και τη νέα του ζωή στην Καλιφόρνια, φαίνεται πως οι σχέσεις με τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο, αρχίζουν να περνούν από μια φάση σταδιακής αποκατάστασης.

Οι ψίθυροι για μια ενδεχόμενη συνάντησή τους στο περιθώριο της επίσκεψης του Χάρι στο Λονδίνο έχουν αρχίσει και πάλι να κάνουν τον γύρο των βρετανικών media.