Χώρα-έκπληξη με αύξηση 40% στις αναζητήσεις για διακοπές, χάρη σε ταινία-φαινόμενο του Netflix

Η ταινία του Netflix K-Pop Demon Hunters έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Μέσα σε δύο εβδομάδες συγκέντρωσε 33 εκατομμύρια προβολές, μπήκε στο top 10 σε 93 χώρες και τα τραγούδια της ανέβηκαν στα παγκόσμια charts, εκτοπίζοντας μεγάλα ονόματα. Δεν είναι τυχαίο ότι χαρακτηρίστηκε ως η πιο επιτυχημένη αγγλόφωνη ταινία στην ιστορία της πλατφόρμας.

Το φαινόμενο όμως δεν σταμάτησε εκεί: η επιτυχία της ταινίας «απογείωσε» και τον τουρισμό, με μια χώρα να βλέπει 40% αύξηση στις αναζητήσεις για διακοπές.

