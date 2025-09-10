Έγκυος η «Τόκιο» από το Casa de Papel - Η ανάρτηση της Ούρσουλα Κορμπέρο με την φουσκωμένη κοιλιά

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει εδώ και λίγους μήνες η πρωταγωνίστρια της διάσημης σειράς Casa de Papel, Ούρσουλα Κορμπέρο καθώς ανακοίνωσε πως περιμένει το πρώτο της παιδί.

Η τηλεοπτική «Τόκιο» που αγαπήθηκε από το κοινό, δημοσίευσε μια φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram όπου ποζάρει στον φωτογραφικό φακό σε προχωρημένη εγκυμοσύνη.

Στη λεζάντα της φωτογραφίας έγραψε αστειευόμενη προς τους θαυμαστές της ότι η φωτογραφία δεν αποτελεί προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. «Αυτό δεν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης», έγραψε ως λεζάντα στη φωτογραφία της η γνωστή καλλιτέχνιδα και πόζαρε με φουσκωμένη κοιλίτσα, φορώντας ένα λευκό μίνι νυχτικό.

Η διάσημη Ισπανίδα ηθοποιός διατηρεί εδώ και χρόνια δεσμό με τον Αργεντίνο σύντροφό της επίσης ηθοποιό και παραγωγό, Τσίνο Νταρίν.

😍 Úrsula Corberó y el Chino Darín son una de las parejas que nos hacen creer en el amor.



❤️ Recientemente, confirmaron que serán papás por primera vez y recordamos cómo nació esta historia. pic.twitter.com/Fsra1BmNK7 — Boing 97.3 (@radioboing) September 9, 2025

H «Τόκιο» είχε μοιραστεί τη σκηνή με τη Μαντόνα

Πριν από λίγα χρόνια είχε επικρατήσει πανδαιμόνιο στην Ισπανία καθώς η Ούρσουλα Κορμπέρο είχε παρακολουθήσει τη συναυλία της «βασίλισσας» της ποπ στη Βαρκελώνη.

Κάποια στιγμή ανέβηκε στη σκηνή δίπλα στη Μαντόνα και στην αίθουσα έγινε χαμός. Η τραγουδίστρια και η ηθοποιός κάθισαν σε δυο καρέκλες στη σκηνή και άρχισαν να βαθμολογούν τους χορευτές που πλαισίωναν την Μαντόνα στη συναυλία.

Φυσικά το κοινό δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τον ενθουσιασμό του με πολλούς να ξεσπούν σε χειροκροτήματα. Το περιστατικό καταγράφηκε από τα κινητά τηλέφωνα και δεν άργησε να γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.