Ο «ιππότης» Ντέιβιντ και οι σκιές πίσω από την οικογένεια Μπέκαμ

Είναι προφανές ότι κάτι συμβαίνει με τον Μπρούκλιν Μπέκαμ και τη Νίκολα Πέλτζ, οι οποίοι απουσίαζαν από τις οικογενειακές εκδηλώσεις τα περσινά Χριστούγεννα. Και παρά το γεγονός ότι ο Ντέιβιντ Μπέκαμ χρίστηκε «ιππότης», οι σκιές στην οικογένεια... παραμένουν.





Τα στοιχεία για τη διαμάχη αυξάνονται εβδομάδα με την εβδομάδα. Ήρθαν για πρώτη φορά στο φως τον Απρίλιο του 2025, όταν το TMZ ανέφερε μια σύγκρουση μεταξύ του Μπρούκλιν και του αδελφού του Ρομέο. Ωστόσο, η διαμάχη θεωρείται πλέον ότι αφορά ολόκληρη την οικογένεια.



Στο μεταξύ, ο Μπρούκλιν ανανέωσε τους γαμήλιους όρκους του χωρίς να είναι παρών ούτε ένα μέλος της οικογένειας του, δεν έχει κάνεί καμία δημόσια αναφορά στα γενέθλια των γονιών ή των αδερφών του (εκτός από την αδερφή και τον παππού του) και έχει σταματήσει να ακολουθεί και τους δύο αδερφούς του στο Instagram.



Και, βέβαια, η απουσία του Μπρούκλιν από την τελετή αναγόρευσης του Ντέιβιντ ως Σερ στο κάστρο του Ουίνδσορ ήταν η πιο τρανταχτή απόδειξη για την «σκιά» που υπάρχει στη διάσημη οικογένεια.

Τον περασμένο μήνα, ο Μπρούκλιν και η Βικτόρια Μπέκαμ φαίνεται να απάντησαν με τον τρόπο τους για αυτή την διαμάχη. Η συζήτηση για την ρήξη επέστρεψε στο επίκεντρο της δημοσιότητας λόγω του ντοκιμαντέρ της Βικτόρια στο Netflix, που προβάλλεται τώρα, και της συμμετοχής του Μπρούκλιν στο τουρνουά γκολφ διασημοτήτων Ryder Cup.



Σύμφωνα με την εφημερίδα The Mirror, το ντοκιμαντέρ έχει αναδείξει πολλές από τις πτυχές της οικογένειας πίσω από την βιτρίνα και τη λάμψη. «Το βρήκε πολύ συναισθηματικό αλλά ταυτόχρονα απελευθερωτικό. Την έκανε να συνειδητοποιήσει πόσο πολύ την αγαπούν, πώς η οικογένειά της την έχει στηρίξει και τη έχει βοηθήσει να ξεπεράσει τα σκαμπανεβάσματα.



Ήταν σαν ένα τρενάκι του λούνα παρκ λόγω της διαλυμένης σχέσης της με τον Μπρούκλιν. Αλλά την έκανε επίσης να συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί να συνεχίσει να αναπολεί τον πόνο αυτής της κατάστασης μαζί του, να πει ότι φτάνει πια».



H απάντηση του Μπρούκλιν Μπέκαμ στις φήμες

Στις 24 Σεπτεμβρίου, ο Μπρούκλιν ρωτήθηκε από την Daily Mail για τη συνεχή κουβέντα γύρω από την προσωπική του ζωή. «Πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που θα λένε αρνητικά πράγματα, αλλά έχω μια πολύ υποστηρικτική σύζυγο. Εγώ και αυτή, απλώς κάνουμε το καθήκον μας, απλώς κρατάμε το κεφάλι μας χαμηλά και εργαζόμαστε. Και είμαστε χαρούμενοι» είπε.



Κι αν υπήρξε ποτέ η ευκαιρία να γίνει... ανακωχή, αυτή θα ήταν τώρα, με την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ της Βικτόρια και την ανακήρυξη του Σερ Ντέιβιντ. Στην πρεμιέρα του Netflix στο Λονδίνο, η Βικτόρια ευχαρίστησε συγκινησιακά όλη την οικογένειά της, συμπεριλαμβανομένου του Μπρούκλιν. «Τα παιδιά μου - Μπρούκλιν, Ρομέο, Κρουζ, Χάρπερ - και Ντέιβιντ, ω Θεέ μου, αυτός δεν είναι παιδί!».



Σε μια σπουδαία στιγμή για τον παλαίμαχο σταρ του ποδοσφαίρου, ο πρωτότοκος γιος όχι απλά ήταν απών, αλλά δεν έκανε κατόπιν και καμία αναφορά, μέσω κάποιου δημόσιου μηνύματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για το μεγάλο γεγονός στη ζωή του πατέρα του. Άλλη μια πράξη που «μίλησε» πιο δυνατά από τις φήμες και τα δημοσιεύματα.



