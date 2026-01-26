Η πιο viral αποβολή στην ιστορία - Παίκτης είδε δύο κίτρινες κάρτες σε 3 δευτερόλεπτα (video)

Η Παρασκευή (23/01) σηματοδότησε μία απρόσμενη και συνάμα... viral στιγμή. Η Τράμπζονσπορ υποδέχθηκε την Κασίμπασα για τη 19η αγωνιστική της τουρκικής Super Lig. Οι γηπεδούχοι επιβλήθηκαν των φιλοξενούμενων με σκορ 2-1. Όμως, τα βλέμματα μαγνήτισε το απίστευτο περιστατικό στο 90ο λεπτό του αγώνα.

Ο μέσος της Κασίμπασα, Κέβιν Ντεμιρμπάι έστησε τη μπάλα για να εκτελέσει το φάουλ που κέρδισαν οι συμπαίκτες του. Ο διαιτητής της αναμέτρησης στάθηκε ανάμεσα στον 32χρονο και τη μπάλα, με τον Ντεμιρμπάι να του ζητάει να απομακρυνθεί για να προχωρήσει στην εκτέλεση.

Ο διαιτητής του έδειξε την κίτρινη κάρτα, καθώς θεώρησε ασεβή τη συμπεριφορά του. Ο 32χρονος μέσος τον χειροκρότησε ειρωνικά και πριν καλά-καλά συνειδητοποιήσει τι συνέβη, αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη, αυτή τη φορά για διαμαρτυρία. Το περιστατικό έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα, με τους θεατές να μιλούν για «παρωδία», σχολιάζοντας την απόφαση του διαιτητή με περίσσιο χιούμορ.

Δείτε το απίστευτο βίντεο