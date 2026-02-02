Το... blooper της σεζόν στην Εσθονία: Ομάδα δέχτηκε αυτογκόλ σε 14 δευτερόλεπτα (vid)

Στο πλαίσιο του Κυπέλλου Εσθονίας, η Paide Linnameeskond έζησε μια από τις πιο ανορθόδοξες στιγμές στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Μόλις 14 δευτερόλεπτα μετά τη σέντρα, η ομάδα βρέθηκε πίσω στο σκορ, χωρίς οι αντίπαλοι να έχουν αγγίξει ποτέ τη μπάλα.

Με την έναρξη του παιχνιδιού και το σφύριγμα του διαιτητή, οι παίκτες της Paide επέλεξαν να πασάρουν πίσω στη γραμμή άμυνας και τελικά στον τερματοφύλακά τους. Εκείνος, κακώς τοποθετημένος, δεν κατάφερε να ελέγξει την μπάλα, γράφοντας έναν μοναδικό αυτογκόλ σε εθνικό επίπεδο.

🤣 FOURTEEN SECONDS. https://t.co/4EpCjDDtp5 — Not Match of the Day (@NOT_MOTD) February 2, 2026

Αντιμέτωποι με την Levadia Tallinn, μια από τις πιο σταθερές και ανταγωνιστικές ομάδες στην κορυφαία κατηγορία της Εσθονίας, οι παίκτες της Paide κατάφεραν αυτό που λίγοι έχουν δει, δηλαδή, να δεχτούν γκολ πριν καν οι αντίπαλοι αγγίξουν την μπάλα.

Το ματς συνεχίστηκε με τον ρυθμό να πέφτει, όμως η «γκέλα» των πρώτων δευτερολέπτων ήδη είχε γίνει viral, με χιλιάδες βλέμματα να στρέφονται στην πιο απρόβλεπτη φάση του παιχνιδιού.