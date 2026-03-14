Απίστευτο στιγμιότυπο: Τερματοφύλακας βρήκε τον αντίπαλο στα πλευρά με... αεροπλανικό χτύπημα (vid)

Ένα απίθανο στιγμιότυπο από την Αιθιοπία έκανε το γύρο του διαδικτύου και χαρακτηρίζεται ήδη ως «το πιο σκληρό πέναλτι στην ιστορία του ποδοσφαίρου».

Τερματοφύλακας επανέκτησε τον έλεγχο της μπάλας μετά από ασταθή απόκρουση και αντί να πέσει στο χορτάρι μπλοκάροντας σταθερά, χτύπησε με... ανάποδη κωλοτούμπα τον αντίπαλο επιθετικό, βρίσκοντας τον στον αέρα με τις τάπες στα πλευρά.

Το βίντεο είδε το φως της δημοσιότητας τα ξημερώματα του Σαββάτου (14/03), δημοσιεύτηκε από τη σελίδα της ισπανικής Marca στα κοινωνικά δίκτυα και μέσα σε ελάχιστες ώρες έγινε viral.

Η δημοσίευση συνοδεύεται από τη λεζάντα «Η Αιθιοπία μας έδωσε το πιο άγριο στιγμιότυπο πέναλτι της χρονιάς» και οι φίλαθλοι στα σχόλια δε δίστασαν να παρομοιάσουν τον τερματοφύλακα, που υπέπεσε στην παράβαση με τον μαχητή της δημοφιλέστερης εταιρείας μεικτών πολεμικών τεχνών, του UFC, Κόνορ ΜακΓκρέγκορ.