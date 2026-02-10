Απίστευτο τροχαίο στο Μεξικό: 25χρονη πετάχτηκε στο δρόμο και παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα

Ένα σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα με θύμα μια 25χρονη κοπέλα προκλήθηκε στο Μοντερρέι στο Μεξικό τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου με τους περαστικούς να μένουν άφωνοι.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Tv Azteca, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η νεαρή κοπέλα αποβιβάστηκε τρέχοντας από το αυτοκίνητο στο οποίο βρισκόταν μαζί με τους γονείς της και άρχισε να τρέχει στη λεωφόρο Paseo de los Leones στο Νουέβο Λεόν.

Βίντεο από διερχόμενα οχήματα στο αντίθετο ρεύμα καταγράφουν τις σοκαριστικές στιγμές όπου η νεαρή αφού κατεβαίνει από το όχημα προσπαθεί να διασχίσει τη λεωφόρο ωστόσο παρασύρεται και εκτοξεύεται μέτρα μακριά από άλλο αυτοκίνητο.

Το οπτικοακουστικό υλικό έχει κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκαλώντας αντιδράσεις. Αμέσως, τόσο ο οδηγός που βρισκόταν στο αυτοκίνητο που εμβόλισε την 25χρονη όσο και οι γονείς της έσπευσαν να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Στο σημείο έφτασαν και αστυνομικοί οι οποίοι έθεσαν υπό προσωρινή κράτηση τον οδηγό ενώ προσπάθησαν να καταλάβουν γιατί η νεαρή έτρεχε.

Σε ένα άλλο βίντεο που κυκλοφόρησε, ένας τροχονόμος του Μοντερέι εθεάθη στο σημείο λίγα λεπτά αργότερα, να ασφαλίζει την περιοχή για να αποτρέψει ένα δεύτερο ατύχημα και να επιτρέψει στο θύμα να λάβει ιατρική βοήθεια.

Οι γονείς είχαν καλέσει τις Αρχές

Σύμφωνα πάντα με το μεξικάνικο τηλεοπτικό δίκτυο, η 25χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ενώ η κατάσταση της κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή. Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει την ταυτότητά της ούτε έχουν εξηγήσει γιατί βγήκε στο δρόμο.

Παράλληλα, οι γονείς της κατέθεσαν ότι η κόρη τους πάσχει από διαταραχές προσωπικότητας και δήλωσαν ότι μέσα στο όχημά τους συμπεριφερόταν περίεργα. Μάλιστα, ανέφεραν ότι λίγο πριν ανοίξει την πόρτα είχαν καλέσει τις Αρχές καθώς η συμπεριφορά της είχε γίνει ιδιαίτερα βίαη.