Ορεστιάδα: Τροχαίο με στρατιωτικό όχημα στα Ρίζια - Στο νοσοκομείο δύο στρατιώτες

Τροχαίο ατύχημα με στρατιωτικό όχημα τύπου Steyr σημειώθηκε κοντά στα Ρίζια Ορεστιάδας, όταν το όχημα εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το στρατιωτικό όχημα βγήκε εκτός δρόμου χωρίς να ανατραπεί. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ελαφρά οι δύο στρατιώτες που επέβαιναν σε αυτό, ο οδηγός και ο συνοδηγός, όπως αναφέρει το evros-news.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου για τις απαραίτητες εξετάσεις. Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.