Συγκλονιστική μαρτυρία στην Ελευσίνα: «Είδα τη γυναίκα αιμόφυρτη και την κόρη πάνω της να σπαράζει»

Σοκαριστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Δευτέρας (9/2) στην Ελευσίνα, με μία 71χρονη γυναίκα να βρίσκει ξαφνικό και τραγικό θάνατο όταν σφηνώθηκε ανάμεσα στο αυτοκίνητο που πάρκαρε η κόρη της και σε ένα δέντρο.

Συγκλονίζουν οι αυτόπτες μάρτυρες στο περιστατικό, οι οποίοι περιγράφουν τις δραματικές στιγμές με την 44χρονη κόρη και οδηγό του οχήματος να προσπαθεί μάταια να σώσει τη μητέρα της από τον θανατηφόρο τραυματισμό.

«Με φώναξε ένα κοριτσάκι, που ήταν η εγγονή του θύματος μέσα στο αυτοκίνητο», δήλωσε η Όλγα Καβακίδου, μία νοσηλεύτρια που έτυχε να βρεθεί μπροστά στο θλιβερό συμβάν.

«Είδα τη γυναίκα αιμόφυρτη κάτω. Ένα παλικάρι της κρατούσε την πληγή στο λαιμό. Και την κόρη να φωνάζει ‘μαμά άνοιξε τα μάτια’. Η εικόνα της κόρης να σπαράζει μου έμεινε περισσότερο», ανέφερε η μάρτυρας, μιλώντας στο MEGA.

«Φώναζε ‘πού είναι τα παιδιά μου;’ και η γειτόνισσα της έλεγε ‘τα πήρα απάνω, μην στενοχωριέσαι», είπε, προσθέτοντας ότι η 71χρονη γυναίκα είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά στην καρωτίδα.

«Όλη η χώρα χρειάζεται να καταλάβει πόσο δύσκολη είναι η θέση αυτής της κόρης. Ήταν η κακιά στιγμή. Κανένας εχθρός μου δεν θα ήθελα να βρεθεί στη θέση της κόρης», τόνισε χαρακτηριστικά.

Πώς έγινε το τραγικό περιστατικό

Η 71χρονη γυναίκα είχε βγει να βοηθήσει την κόρη της να παρκάρει. Σύμφωνα όμως με τις πρώτες πληροφορίες για τις συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος, η πόρτα του συνοδηγού έμεινε ανοιχτή, με αποτέλεσμα –χωρίς να το αντιληφθεί η 44χρονη οδηγός– να εγκλωβιστεί η γυναίκα ανάμεσα στην πόρτα και σε ένα δέντρο.

Η 71χρονη τραυματίστηκε σε ένα κοφτερό σημείο του δέντρου, με αποτέλεσμα να έχει ακατάσχετη αιμορραγία. Μεταφέρθηκε λίγο αργότερα στο Θριάσιο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.