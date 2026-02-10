Μαρτυρίες σοκ για την τραγωδία στην Ελευσίνα: «Μέσα σε τρία λεπτά είχε φύγει η πεθερά μου»

Σε σοκ παραμένει η οικογένεια της άτυχης 71χρονης που βρήκε τραγικό θάνατο το μεσημέρι της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου στην Ελευσίνα, όταν κατέβηκε από το αυτοκίνητο προκειμένου να βοηθήσει τη 44χρονη κόρη της να παρκάρει, δίνοντάς της οδηγίες. Όλα όμως πήγαν λάθος και δυστυχώς η ηλικιωμένη γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή.

Ο πρώην σύζυγος της 44χρονης, με τον οποίο, όπως ο ίδιος τονίζει, διατηρεί άριστες σχέσεις, μίλησε στο Star και περιέγραψε λεπτό προς λεπτό το τραγικό περιστατικό.

Όπως ανέφερε, «Είχε πάει η γυναίκα μου με την πεθερά μου να πάρει τα παιδιά από το σχολείο, όπως κάθε μέρα και ερχόταν πίσω, προσπάθησε να παρκάρει. Υπήρχε ένα δέντρο ανάμεσα στο αυτοκίνητο, που είχε ανοίξει την πόρτα.

Κατέβηκε η πεθερά μου για να της πει πόσο περιθώριο είχε να κάνει όπισθεν και εκείνη τη στιγμή, πηγαίνοντας σιγά σιγά, κοιτώντας πίσω μόνο, έκανε πίσω και εγκλωβίστηκε η πεθερά μου ανάμεσα στην ανοιχτή πόρτα του αυτοκινήτου και το δέντρο πίσω. Αλλά το δέντρο επειδή είναι παράξενα κλαδεμένο από τον δήμο και είχε ένα εξόγκωμα, τη βρήκε σε ένα σημείο, το οποίο της προκάλεσε ακατάσχετη αιμορραγία.

Μέχρι να βγει έξω η γυναίκα μου και να δει τι μπορεί να κάνει γιατί ήταν σε κατάσταση σοκ, είχε φύγει σε τρία λεπτά η πεθερά μου. Και τα παιδιά ήταν στο πίσω κάθισμα, μέσα».

«Δεν πάτησε γκάζι»

«Ήταν η κακιά ώρα. Δεν ήταν ούτε ότι πάτησε γκάζι ούτε ότι έκανε κάτι απότομο. Έγινε με μικρή ταχύτητα, αλλά λόγω της εγκοπής του δέντρου και επειδή είναι κοφτερό σε εκείνο το σημείο, βρήκε με την πόρτα πάνω εκεί και έγινε ό,τι έγινε. Γιατί έχω ακούσει πολλά, ότι πάτησε γκάζι… Καμία σχέση. Ήταν με μηδενική ταχύτητα αυτό που έγινε. Απλά η πόρτα την έσπρωξε πάνω στο δέντρο σε σημείο που είναι κοφτερό και είναι κλαδεμένο με πολύ άσχημο τρόπο».

Αναφερόμενος στην ψυχολογική κατάσταση της πρώην συζύγου του, σημείωσε: «Είναι πολύ δύσκολο να μιλήσει. Τρεις λέξεις μετρημένες. Απλά μου εξήγησε τι ακριβώς έχει γίνει. Αυτά που σας εξηγώ κι εγώ τώρα.

Είναι σπίτι με τα παιδιά μας αυτή τη στιγμή και προσπαθεί να ηρεμήσει από το όλο περιστατικό. Είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση».

Σημειώνεται ότι η 71χρονη μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.