Ελευσίνα: Πώς συνέβη η τραγωδία - Σκότωσε τη μητέρα της προσπαθώντας να παρκάρει

Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει στην Ελευσίνα ο τραγικός θάνατος μιας 71χρονης γυναίκας, η οποία έχασε τη ζωή της σε δυστύχημα ενώ βρισκόταν μαζί με την κόρη της, την ώρα που τη βοηθούσε στο παρκάρισμα.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου, περίπου στις 13:30, στην οδό Αλκιβιάδου. Η 44χρονη κόρη της γυναίκας επιχειρούσε να παρκάρει το αυτοκίνητό της, στο οποίο επέβαινε και η μητέρα της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 44χρονη είχε μόλις παραλάβει τα παιδιά της από το σχολείο και επέστρεφε στο σπίτι. Κατά τη διαδικασία του παρκαρίσματος, η 71χρονη κατέβηκε από το όχημα προκειμένου να τη βοηθήσει, δίνοντάς της οδηγίες. Ωστόσο, κατά την όπισθεν πορεία του αυτοκινήτου, η πόρτα του συνοδηγού παρέμεινε ανοιχτή, με αποτέλεσμα –χωρίς να το αντιληφθεί η οδηγός– να εγκλωβιστεί η ηλικιωμένη γυναίκα ανάμεσα στην πόρτα και σε ένα δέντρο.

Αγωνιώδεις προσπάθειες από γείτονες

Γείτονες που άκουσαν τις κραυγές της 71χρονης έτρεξαν στο σημείο και προσπάθησαν να της προσφέρουν βοήθεια. Κάποιοι επιχείρησαν να σταματήσουν την αιμορραγία με πετσέτες, προσπαθώντας να την κρατήσουν στη ζωή μέχρι να φτάσει ασθενοφόρο.

«Έκλαιγαν και ταυτόχρονα ζητούσαν βοήθεια», ανέφερε περίοικος μιλώντας στην κάμερα του Star.

Παρά τις προσπάθειες, η 71χρονη είχε υποστεί σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της.

Μπροστά στα μάτια των εγγονιών της

Η ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια των εγγονιών της. Η 44χρονη κόρη της γυναίκας συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, καθώς το δυστύχημα αποδίδεται σε λανθασμένο χειρισμό κατά τη διάρκεια του παρκαρίσματος.

Η 71χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.