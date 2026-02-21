SOS για τον Έβρο: Τα νερά από τη Βουλγαρία «πνίγουν» το Σουφλί – Βίντεο από τις καταστροφές

Ο Έβρος εκπέμπει σήμα κινδύνου, καθώς ο Δήμος Σουφλίου βρίσκεται σε οριακό σημείο από σήμερα, Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, λόγω της ραγδαίας ανόδου της στάθμης των υδάτων που εισρέουν από τη Βουλγαρία

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα pameevro.gr, η κατάσταση έχει οδηγήσει στο κλείσιμο του οδικού δικτύου προς τη Δαδιά και στον τοπικό κόμβο, καθώς το νερό έχει καλύψει 60.000 στρέμματα αγροτικών εκτάσεων και χαμηλά σημεία των δρόμων. Ο Έβρος είναι στο «κόκκινο», επομένως οι Αρχές χαρακτηρίζουν την κατάσταση εξαιρετικά κρίσιμη και προειδοποιούν τους κατοίκους για τους άμεσους κινδύνους.

Κίνδυνοι στις μετακινήσεις των πολιτών

Η προσοχή των αρμόδιων υπηρεσιών επικεντρώνεται κυρίως στις ιρλανδικές διαβάσεις, στις γέφυρες χαμηλής στάθμης, καθώς και στους χωματόδρομους ή τις αγροτικές περιοχές.

Οι οδηγίες προς τους πολίτες είναι σαφείς και τονίζουν ότι δεν πρέπει να πραγματοποιείται καμία μετακίνηση σε επικίνδυνα σημεία. Ακόμα, οι υπεύθυνοι ξεκαθαρίζουν ότι για κανέναν λόγο δεν πρέπει να επιχειρείται η διέλευση από σημεία όπου υπάρχει ροή ή συγκέντρωση νερού, καθώς η ένταση των υδάτων είναι ικανή να παρασύρει πεζούς και οχήματα.

Οι καταστροφές σε καλλιέργειες

Σκηνές απόλυτης καταστροφής καταγράφονται και στην περιοχή Μοναστηράκι του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Εκεί, τα χωράφια έχουν μετατραπεί σε απέραντες λίμνες, οι αγροτικοί δρόμοι θυμίζουν ποτάμια και οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από το νερό. Οι αγρότες της περιοχής εκφράζουν την απόγνωσή τους, βλέποντας τους κόπους μιας ολόκληρης χρονιάς να χάνονται μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

PAMEEVRO.GR

Μάλιστα, σύμφωνα με τους παραγωγούς, η βασική αιτία για το μέγεθος της πλημμύρας εντοπίζεται στο αντλιοστάσιο της περιοχής, το οποίο φέρεται να μην λειτουργεί το τελευταίο διάστημα. Αγρότης της περιοχής ανέφερε στην προαναφερθείσα τοπική ιστοσελίδα ότι ο τρόπος κατασκευής των θυρών στο συγκεκριμένο σημείο εμποδίζει την απορροή των υδάτων.

Το αποτέλεσμα είναι χιλιάδες στρέμματα να παραμένουν βουλιαγμένα χωρίς δυνατότητα αποστράγγισης. Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «το αντλιοστάσιο δεν λειτουργεί», επισημαίνοντας την αδυναμία του συστήματος να διαχειριστεί τον όγκο του νερού.