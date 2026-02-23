Σε διαρκή συναγερμό ο Έβρος: Νέα θραύση αναχώματος στη Μάνδρα - Κρίσιμες οι επόμενες ώρες

Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται ο Δήμος Σουφλίου, στον Έβρο, καθώς λίγες ώρες μετά τη μεγάλη θραύση αναχώματος στο αγρόκτημα Κορνοφωλιάς, σημειώθηκε νέα κατάρρευση στο ύψος του οικισμού της Μάνδρας.

Το ρήγμα στη Μάνδρα έχει ήδη προκαλέσει ανεξέλεγκτη εισροή υδάτων, με αποτέλεσμα να κατακλύζεται το τοπικό αγρόκτημα, ενώ οι Αρχές προχωρούν σε αυστηρή απαγόρευση κάθε μετακίνησης στη συγκεκριμένη περιοχή για λόγους ασφαλείας.

Κορνοφωλιά – 40 μέτρα υποχώρησης

Νωρίτερα, στο αγρόκτημα Κορνοφωλιάς, το ανάχωμα υποχώρησε σε μήκος περίπου 40 μέτρων, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, που μετέδωσε το pameevro.

Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν περίπου 5.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης, μετατρέποντας τον κάμπο σε μια απέραντη υδάτινη έκταση. Αγροτικές εκμεταλλεύσεις, υποδομές και περιουσίες βρίσκονται πλέον κάτω από το νερό, με την αγωνία να κορυφώνεται.

Η «πίεση» κατεβαίνει νοτιότερα

Το πλέον ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι η υδρολογική πίεση μεταφέρεται πλέον νοτιότερα στον Έβρο. Η νέα θραύση στη Μάνδρα επιβεβαιώνει ότι το σύστημα των αναχωμάτων δέχεται έντονη καταπόνηση, ενώ οι υπηρεσίες παρακολουθούν διαρκώς τη στάθμη και τις ροές. Κάθε νέο ρήγμα αυξάνει τον κίνδυνο αλυσιδωτών εξελίξεων.

Οι Aρχές καλούν τους πολίτες:

Να αποφεύγουν κάθε μετακίνηση στις πληγείσες περιοχές

Να μην επιχειρούν διέλευση από αγροτικούς δρόμους

Να συμμορφώνονται απόλυτα με τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας

Η κατάσταση χαρακτηρίζεται δυναμική και εξελισσόμενη, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται κρίσιμες.