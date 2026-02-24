Έβρος: 150 χιλιάδες στρέμματα κάτω από τα νερά – Στις αυλές των σπιτιών τα νερά

Σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» έχει τεθεί ο Έβρος έως την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, καθώς η υπερχείλιση του ποταμού έχει ήδη καλύψει 150.000 στρέμματα αγροτικών εκτάσεων. Με τη στάθμη στο Πύθιο να ξεπερνά τα 7 μέτρα και τη Βουλγαρία να προειδοποιεί για νέες ποσότητες υδάτων, οι αρχές και οι κάτοικοι προετοιμάζονται για ένα εξαιρετικά δύσκολο τριήμερο.

Η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου βρίσκεται αντιμέτωπη με μια εκτεταμένη φυσική καταστροφή μετά τις συνεχιζόμενες ισχυρές βροχοπτώσεις. Η ορμητική ροή του ποταμού προκάλεσε ρήγματα σε κρίσιμα αναχώματα, με αποτέλεσμα τα νερά να κατακλύσουν υποδομές, καλλιέργειες, αλλά και αυλές κατοικιών. Συνολικά 150.000 στρέμματα βρίσκονται κάτω από το νερό, ενώ η ανησυχία εντείνεται καθώς ο ποταμός κατεβάζει τεράστιους όγκους υδάτων από τα σύνορα με τη Βουλγαρία έως τις εκβολές του στο Αιγαίο.

Ιδιαίτερα δραματική είναι η κατάσταση στα Λάβαρα. Το πρωί της Τρίτης, η θραύση αναχώματος στην περιοχή του Αμορίου οδήγησε σε ταχεία πλημμύρα του κάμπου που εκτείνεται μπροστά από το χωριό. Το τοπικό συντονιστικό όργανο αποφάσισε το κλείσιμο όλων των διόδων από τον κάθετο οδικό άξονα, ενώ οι κάτοικοι των παρόδιων σπιτιών παραμένουν σε επιφυλακή, οχυρώνοντας τις ιδιοκτησίες τους με σάκους άμμου.

Το «ψυχολογικό όριο» των 7 μέτρων στο Πύθιο

Στο Πύθιο Διδυμοτείχου, η στάθμη του ποταμού λίγο πριν από τα μεσάνυχτα άγγιξε το εφιαλτικό όριο των 7,15 μέτρων. Παρά τη μικρή υποχώρηση στα 6,75 μ., η κατάσταση παραμένει οριακή. Τα νερά έχουν εισέλθει στον οικισμό από τον περιφερειακό δρόμο, φτάνοντας στις πρώτες κατοικίες.

Η εικόνα στον κάμπο του Πυθίου είναι αποκαλυπτική της έντασης του φαινομένου: ο σιδηροδρομικός σταθμός, οι γραμμές και ο τοπικός αστυνομικός σταθμός έχουν καλυφθεί πλήρως. Σε αρκετά σημεία, το ύψος του νερού ξεπερνά τα 2,5 μέτρα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα αθλητικές εγκαταστάσεις (μπασκέτες) ύψους τριών μέτρων που έχουν σχεδόν εξαφανιστεί κάτω από την επιφάνεια των υδάτων.

Επιφυλακή 36 ωρών και κρατική κινητοποίηση

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έθεσε την περιοχή σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Οι τοπικές αρχές (Δήμος και Περιφέρεια) έχουν συγκαλέσει τα επιχειρησιακά συντονιστικά όργανα, ενώ μηχανήματα έργου και δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν σε κρίσιμα σημεία, προχωρώντας σε ρίψεις χωμάτων και στεγανοποίηση φρεατίων για να αναχαιτίσουν την πορεία του νερού προς τους οικισμούς.

Ο κίνδυνος αναμένεται να κλιμακωθεί το επόμενο διάστημα, καθώς οι βουλγαρικές αρχές ενημέρωσαν επίσημα ότι για τις επόμενες 36 ώρες η ροή του ποταμού θα παραμείνει αυξημένη. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ωστόσο η νύχτα προβλέπεται μακρά για τους κατοίκους από το Διδυμότειχο έως την Αλεξανδρούπολη.