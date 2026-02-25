Ξανά σε κατάσταση Red Code ο Έβρος: Ήχησε το 112 λόγω υπερχείλισης του ποταμού

Σε κατάσταση συναγερμού εξακολουθεί να βρίσκεται η περιοχή του Έβρου καθώς ο ποταμός έχει υπερχειλίσει λόγω των συνεχιζόμενων πλημμυρών.

Μάλιστα, ενδεικτικό της κατάστασης είναι πως ήχησε μήνυμα από τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 για όσους βρίσκονται στα Λάβαρα του Δήμου Σουφλίου να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω υπερχείλισης των υδάτων του ποταμού Έβρου.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Λάβαρα, του Δήμου #Σουφλίου, της Περιφερειακής Ενότητας #Έβρου, παραμείνετε σε ετοιμότητα λόγω υπερχείλισης των υδάτων του ποταμού #Έβρου



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) February 25, 2026

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, πάνω από 150.000 στρέμματα έχουν καλυφθεί από νερό, προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε υποδομές και καλλιέργειες με τον ποταμό Έβρο να κατεβάζει μεγάλες ποσότητες νερού από τα σύνορα με τη Βουλγαρία μέχρι τη θάλασσα κοντά στην Αλεξανδρούπολη.

Αξίζει να σημειωθεί πως σήμερα Τετάρτη (25/2) αναμένεται να βρεθεί στην περιοχή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που θα διεξαχθεί το απόγευμα.

Συναγερμός σε Λάβαρα και Αμόριο

Το πρωί της Τρίτης στα Λάβαρα έσπασε ένα ανάχωμα στην περιοχή του Αμορίου. Μεγάλες ποσότητες νερού κατακλύζουν τον κάμπο μπροστά από το χωριό.

Το μεσημέρι συνεδρίασε το τοπικό συντονιστικό όργανο, το οποίο αποφάσισε το κλείσιμο όλων των διόδων στον κάθετο οδικό άξονα. Οι κάτοικοι των σπιτιών που βρίσκονται δίπλα στο δρόμο ενημερώθηκαν να είναι προσεκτικοί και να ζητούν σάκους με άμμο για προστασία, όπου χρειαστεί.

Η Βουλγαρία ενημέρωσε ότι ο ποταμός Έβρος θα κατεβάσει μεγάλες ποσότητες νερού μέχρι και την Πέμπτη, γεγονός που εντείνει την ανησυχία στις ελληνικές περιοχές.

Σε κατάσταση Red Code ο Έβρος

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε εκ νέου σε κατάσταση Red Code την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου από την Τρίτη 24/02/2026 έως την Παρασκευή 27/02/2026. Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη και την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πλημμυρών λόγω ανόδου της στάθμης και υπερχείλισης του ποταμού.

Τα Τοπικά (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) έχουν τεθεί σε άμεση κινητοποίηση για συντονισμό επιχειρήσεων και προστασία των κατοίκων.

Κρίσιμη κατάσταση στο Πύθιο Διδυμοτείχου

Στο Πύθιο Διδυμοτείχου, η στάθμη του ποταμού ξεπέρασε το «ψυχολογικό όριο» των 7 μέτρων, φτάνοντας τα 7,15 μ.. Παρά τη μερική υποχώρηση στα 6,75 μ., ο κίνδυνος παραμένει.

Τα νερά έχουν πλημμυρίσει τον κάμπο και έχουν εισέλθει στον οικισμό μέσω του περιφερειακού δρόμου, φτάνοντας στις πρώτες αυλές των κατοικιών. Στον κάμπο του Πυθίου, η σιδηροδρομική γραμμή και ο σταθμός, καθώς και ο τοπικός αστυνομικός σταθμός, έχουν καλυφθεί από νερά. Σε ορισμένα σημεία το ύψος του νερού ξεπερνά τα 2,5–2,7 μ., με παραδείγματα όπως μπασκέτα ύψους περίπου 3 μέτρων που έχει σχεδόν καλυφθεί.

Στο σημείο επιχειρούν συνεργεία της Περιφέρειας, της Πυροσβεστικής και μηχανήματα έργου, με ρίψη χωμάτων και προσπάθειες στεγανοποίησης φρεατίων, για να περιοριστεί η επέκταση των πλημμυρών. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές σε κατοικίες.