Παραμένει αυξημένη η στάθμη στον ποταμό Έβρο - Με σειρήνες ξύπνησαν οι κάτοικοι

Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένουν αρκετές περιοχές της χώρας μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις που έχουν πλήξει την βόρια πλευρά της χώρας, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στον Έβρο και στο Βόιο.

Τις πληγείσες περιοχές αναμένεται να επισκεφθεί σήμερα, Τετάρτη (25/2) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα μεταβεί και στο Τελωνείο Κήπων. Την ίδια ώρα, κλειστή για 25 ημέρες παραμένει η Ιόνια Οδός στο ύψος της Συκούλας, με την κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού.

Δύσκολο πρωινό για τους κατοίκους του Έβρου

Παρά τη μείωση της στάθμης στο Πύθιο, νέοι όγκοι νερού αναμένονται από τη Βουλγαρία, διατηρώντας την ανησυχία σε υψηλά επίπεδα.

Τα ξημερώματα ήχησε το 112 στα Λάβαρα, καλώντας τους κατοίκους σε ετοιμότητα λόγω υπερχείλισης του ποταμού Έβρου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πλημμύρισε φράγμα σε βουλγαρικό έδαφος, γεγονός που συνέβαλε προσωρινά στη μείωση της στάθμης στα κρίσιμα σημεία.

Ωστόσο, ο κίνδυνος δεν έχει εκλείψει, καθώς οι ροές από τα ανάντη παραμένουν αυξημένες.

Χιλιάδες στρέμματα έγιναν βούρκος στο Βόιο

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στον κάμπο της Νεάπολης, στον Δήμο Βοΐου, όπου σχεδόν 3.000 στρέμματα έχουν μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη λάσπης.

Οι καλλιέργειες ψυχανθών, δημητριακών και τριφυλλιών έχουν καταστραφεί ολοκληρωτικά, με τους παραγωγούς να κάνουν λόγο για ανυπολόγιστες ζημιές.

Η άνοδος της στάθμης του Αλιάκμονας κατά περίπου ενάμιση μέτρο τις τελευταίες ημέρες επιδείνωσε την κατάσταση, ενώ η έλλειψη αποστραγγιστικών και αντιπλημμυρικών έργων έχει οδηγήσει –όπως λένε οι κάτοικοι– στην τρίτη πλημμύρα μέσα σε λίγους μήνες.

Αγρότες σε απόγνωση – Ζητούν παράταση

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, οι παραγωγοί βρίσκονται αντιμέτωποι και με ασφυκτικές προθεσμίες. Λόγω των υποχρεώσεων προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πρέπει να καταγράψουν τα αγροτεμάχια και την παραγωγή τους έως την Παρασκευή 27/2.

Ωστόσο, η πρόσβαση στα χωράφια είναι αδύνατη, με αποτέλεσμα να ζητούν άμεσα παράταση, προκειμένου να μη βρεθούν αντιμέτωποι με κυρώσεις.

Η αγωνία παραμένει διάχυτη, καθώς οι καιρικές συνθήκες και οι αυξημένες στάθμες των ποταμών κρατούν τις τοπικές κοινωνίες σε κατάσταση επιφυλακής.