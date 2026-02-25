Σε «κόκκινο» συναγερμό παραμένει ο Έβρος: Έσπασε ανάχωμα, μεγάλη καταστροφή στα Λάβαρα

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να βρίσκεται ο Έβρος, με την υπερχείλιση του ποταμού να παραμένει σε υψηλά επίπεδα και τις γύρω περιοχές κινδυνεύουν πλέον με μεγάλες καταστροφές.

Οι τεράστιοι όγκοι νερού που κατεβαίνουν από τη Βουλγαρία έχουν προκαλέσει τεράστιο πρόβλημα σε πολλές περιοχές, όπως στο Σουφλί, στα Λάβαρα, στη Μάνδρα, στις Φέρες, στο Τυχερό, στο Διδυμότειχο και την Ορεστιάδα. Μηχανήματα και συνεργεία επιχειρούν σε καίρια σημεία κατά μήκος του ποταμού.

Σημειώνεται ότι η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου έχει τεθεί σε κόκκινο συναγερμό μέχρι και την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου.

Στον ποταμό Έβρο πέφτουν 1.600 κυβικά μέτρα νερού κάθε δευτερόλεπτο, προερχόμενα κυρίως από τη Βουλγαρία και το φράγμα του Ιβαΐλοβγκραντ που φτάνουν στον Έβρο από τον παραπόταμό του, τον Άρδα.

Πεδιάδες, κάμποι και χωράφια και στις περιοχές του Σουφλίου, του Τυχερού, αλλά και του Πετάλου, βρίσκονται ήδη κάτω από το νερό ή κινδυνεύουν να πλημμυρίσουν. Ήδη τα νερά είναι πολύ κοντά και σε σπίτια.

Στο Διδυμότειχο, δίπλα στο ανάχωμα, υπάρχει μία μεγάλη περιοχή που βρίσκεται κάτω από το νερό του Ερυθροπόταμου.

Δραματική κατάσταση στα Λάβαρα

Τεράστιο πρόβλημα με την πλημμύρα παρατηρείται στα Λάβαρα, όπου η στάθμη του νερού είναι πολύ ψηλά. Την κατάσταση επιδείνωσε η θραύση αναχώματος στο Αμόριο, σε απόσταση περίπου 6 χιλιομέτρων από τα Λάβαρα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ήδη πάνω από 150.000 στρέμματα βρίσκονται κάτω από το νερό.

Στις 2:30 τα ξημερώματα της Τετάρτης (25/2) εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα 112 στους κατοίκους των Λαβάρων, καλώντας τους να παραμείνουν σε αυξημένη ετοιμότητα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, μέσα σε μόλις τρεις ώρες, από τις 22:00 έως τη 1:00, η στάθμη του νερού ανέβηκε περίπου 2,5 μέτρα. Το Κάτω Χωριό τέθηκε σε συναγερμό, ήχησαν σειρήνες ενώ αστυνομικοί και πυροσβέστες ειδοποιούσαν πόρτα-πόρτα.

Ο βόρειος κόμβος των Λαβάρων παραμένει κλειστός από το απόγευμα της Τρίτης, καθώς μεγάλες ποσότητες νερού από τον κάμπο έχουν κινηθεί προς το χωριό. Σε ορισμένα σημεία το ύψος του νερού αγγίζει ακόμη και τα έξι μέτρα.

Εκτόνωση σε Βουλγαρία και Τουρκία

Στο σταθμό μέτρησης του Πυθίου το νερό έχει πέσει στα 6,50 μέτρα από τα 6,82 που βρισκόταν χθες και 6,72 που βρισκόταν σήμερα, γεγονός που σημαίνει ότι σημειώνεται μία σταθερή πτώση των υδάτων.

Αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι στη Βουλγαρία έχει σπάσει ένα ανάχωμα και έχει πλημμυρίσει μία μεγάλη έκταση, με αποτέλεσμα ο Έβρος να δίνει λιγότερα νερά στο ελληνικό έδαφος, όπως και στην Τουρκία, στην περιοχή της Αδριανούπολης, όπου και εκεί έχει σπάσει ένα ανάχωμα και εκεί εκτονώνεται η κατάσταση.

Δέσμευση Μητσοτάκη για έργα υποδομής 30 εκ. ευρώ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφτηκε το μεσημέρι της Τετάρτης τις πληγείσες περιοχές στον βόρειο Έβρο και ενημερώθηκε για την κατάσταση από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλο Τοψίδη και τους Δημάρχους Σουφλίου Παναγιώτη Καλακίκο, Διδυμοτείχου Ρωμύλο Χατζηγιάννογλου και Ορεστιάδας Διαμαντή Παπαδόπουλο.

«Εμείς έχουμε δύο θέματα τώρα να χειριστούμε, το ένα ως προς την αποκατάσταση που είπε ο κ. Υπουργός -εδώ είναι ο κ. Κατσαφάδος, ο οποίος ήταν από την πρώτη στιγμή στις περιοχές- θα γίνουν όλα αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν.

Ως προς τα νερά, ξέρετε ότι έχουμε ουσιαστικά συμφωνήσει με τη Βουλγαρία, ώστε να έχουμε ένα ‘παράθυρο’ μιας τετραετίας, με εγγυημένες ποσότητες νερού όσον αφορά στο πότισμα», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Η δική μας δουλειά τώρα είναι να κάνουμε τα έργα υποδομής, όχι ως προς την προστασία από τις πλημμύρες, αυτό είναι άλλης τάξης θέμα, αλλά να σιγουρευτούμε ότι τουλάχιστον θα έχουμε νερό το καλοκαίρι και δεν θα είμαστε απολύτως εξαρτημένοι από τις ροές του ποταμού και από τις ορέξεις των φίλων μας. Να είμαστε ανεξάρτητοι», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Έχουμε τέσσερα χρόνια για να τα κάνουμε αυτά τα έργα, τα έχουμε συζητήσει, συζητιούνται πολλές δεκαετίες, νομίζω τώρα έχει έρθει η ώρα να τα κάνουμε. Εμείς, κ. Περιφερειάρχα, θα προσθέσουμε και άλλα 10 εκατομμύρια, θα πάμε στα 30 εκατομμύρια για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) του Έβρου, ώστε να μπορούμε να έχουμε κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία να παρέμβουμε και άμεσα και πιο μεσοπρόθεσμα», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.