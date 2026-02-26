Αγωνία για τις πλημμύρες στον Έβρο: Έπεσαν πάνω από 1.600 κυβικά νερού το δευτερόλεπτο

Σε απόγνωση βρίσκονται οι κάτοικοι του Έβρου, καθώς περισσότερα από 150.000 στρέμματα αγροτικών εκτάσεων έχουν πλημμυρίσει εξαιτίας των συνεχών εισροών υδάτων μέσα στον ποταμό από τη Βουλγαρία και την Τουρκία.

Κάτοικοι σε περιοχές όπως η Δαδιά, το Τυχερό, τα Λάβαρα, το Σουφλί και το Διδυμότειχο έδωσαν ολονύχτια μάχη με τα νερά, παραμένοντας σε συνεχή επιφυλακή, ενώ σε αρκετά χωριά του βόρειου Έβρου έχουν καλυφθεί από τα νερά δρόμοι και πινακίδες σήμανσης. Την ίδια ώρα, η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής έως και την Παρασκευή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι παροχές νερού ξεπέρασαν τα 1.600 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο, ενώ θα απαιτηθούν τουλάχιστον δύο μήνες προκειμένου να αποστραγγιστούν οι πλημμυρισμένες αγροτικές εκτάσεις.

Θετική εξέλιξη θεωρείται το γεγονός ότι έσπασαν αναχώματα τόσο στη Βουλγαρία όσο και στην Αδριανούπολη της Τουρκίας, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν εκτεταμένες περιοχές στις δύο χώρες. Αυτό είχε ως συνέπεια να μειωθούν οι ποσότητες νερού που κατευθύνονται προς τον ποταμό Άρδα και να υπάρξει σχετική εξισορρόπηση της κατάστασης στον Έβρο. Παρά ταύτα, οι δυσκολίες παραμένουν σημαντικές, με συνεργεία να επιχειρούν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας για την αποστράγγιση δρόμων, ώστε να αποφευχθούν νέες πλημμύρες σε οικισμούς.

Κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στον Έβρο, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε χρηματοδότηση ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ σε ορίζοντα τετραετίας για έργα διαχείρισης υδάτων και δημιουργία ταμιευτήρων, με στόχο την καλύτερη θωράκιση της περιοχής και την αντιμετώπιση προβλημάτων άρδευσης τους θερινούς μήνες.

Σημειώνεται ότι η περιοχή έχει δοκιμαστεί επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια, καθώς εκτός από τις πρόσφατες πλημμύρες έχει πληγεί από καταστροφικές πυρκαγιές στη Δαδιά, προηγούμενες πλημμύρες που είχαν επηρεάσει περίπου 105.000 στρέμματα, παρατεταμένη θερινή ξηρασία, αλλά και τη νόσο της ευλογιάς που έχει επηρεάσει την κτηνοτροφία.

Δραματική κατάσταση στα Λάβαρα

Τεράστιο πρόβλημα με την πλημμύρα παρατηρείται στα Λάβαρα, όπου η στάθμη του νερού είναι πολύ ψηλά. Την κατάσταση επιδείνωσε η θραύση αναχώματος στο Αμόριο, σε απόσταση περίπου 6 χιλιομέτρων από τα Λάβαρα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ήδη πάνω από 150.000 στρέμματα βρίσκονται κάτω από το νερό.

Στις 2:30 τα ξημερώματα της Τετάρτης (25/2) εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα 112 στους κατοίκους των Λαβάρων, καλώντας τους να παραμείνουν σε αυξημένη ετοιμότητα.

Φωτό: ΠΑΤΣΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ/INTIME

Σύμφωνα με μαρτυρίες, μέσα σε μόλις τρεις ώρες, από τις 22:00 έως τη 1:00, η στάθμη του νερού ανέβηκε περίπου 2,5 μέτρα. Το Κάτω Χωριό τέθηκε σε συναγερμό, ήχησαν σειρήνες ενώ αστυνομικοί και πυροσβέστες ειδοποιούσαν πόρτα-πόρτα.

Ο βόρειος κόμβος των Λαβάρων παραμένει κλειστός από το απόγευμα της Τρίτης, καθώς μεγάλες ποσότητες νερού από τον κάμπο έχουν κινηθεί προς το χωριό. Σε ορισμένα σημεία το ύψος του νερού αγγίζει ακόμη και τα έξι μέτρα.