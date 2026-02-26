Τεράστιες ποσότητες νερού στον Έβρο: Φόβοι ότι οι πλημμύρες θα φτάσουν μέσα στα χωριά

Σε κατάσταση συναγερμού συνεχίζεται να βρίσκεται ο Έβρος, καθώς παραμένουν πολύ μεγάλες οι ποσότητες νερού που «ταξιδεύουν» στο ελληνικό τμήμα του ποταμού από Βουλγαρία και Τουρκία, πλημμυρίζοντας τις παραποτάμιες περιοχές.

Πολλά αναχώματα γύρω από τον Έβρο εξακολουθούν να σπάνε εξαιτίας της δύναμης των ορμητικών νερών, ενώ κάτοικοι και φορείς δίνουν μάχη με το χρόνο μέχρι να εκτονωθεί η κατάσταση.

Κρίσιμη είναι η κατάσταση σε Μάνδρα, Λάβαρα, Αμόριο και Διδυμότειχο, με εκτεταμένες ζημιές σε γεωργικές και αγροτικές εκτάσεις, αλλά και σε τμήματα των οικισμών που παραμένουν βυθισμένα στα νερά.

Φωτό: ΠΑΤΣΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ/INTIME

Ισχυρές πιέσεις δέχονται οι δήμοι Διδυμοτείχου και Σουφλίου, καθώς και οι νοτιότερες περιοχές του νομού, με την στάθμη σε Πέταλο, Πύθιο και Τυχερό να καταγράφεται ιδιαίτερα αυξημένη.

Οι Αρχές απευθύνουν αυστηρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν τις παραποτάμιες περιοχές και τα αναχώματα, καθώς οι συνθήκες παραμένουν εξαιρετικά επικίνδυνες και απρόβλεπτες. Για ακόμη ένα 24ωρο, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, πραγματοποιώντας συνεχείς παρεμβάσεις οχύρωσης και ενίσχυσης κρίσιμων σημείων, προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος των υδάτων στους οικισμούς.

Στα 7 μέτρα η στάθμη έξω από τα Λάβαρα

Στην ευρύτερη περιοχή έξω από τα Λάβαρα, η στάθμη των υδάτων έχει φτάσει ακόμη και τα επτά μέτρα, με την κατάσταση να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη. Για τον λόγο αυτό, έχει κλείσει ο βόρειος κόμβος, ενώ όλες οι προσπάθειες των αρμόδιων υπηρεσιών επικεντρώνονται σε ένα βασικό στόχο, να μην περάσουν τα νερά εντός του χωριού.

Σε κίνδυνο τα αναχώματα

Ο φόβος νέων θραύσεων στα αναχώματα παραμένει έντονος, καθώς η πολυήμερη υδραυλική πίεση τα έχει καταστήσει πιο ευάλωτα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η απειλή θα διατηρηθεί τουλάχιστον έως τις 28 Φεβρουαρίου, οπότε αναμένεται να ολοκληρωθεί ο κύκλος της πλημμυρικής πίεσης, με την εκτόνωση των υδάτων προς τη θάλασσα.

Φωτό: ΠΑΤΣΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ/INTIME

Ενδεικτικά, τεράστια είναι η υδραυλική πίεση στο φράγμα του ποταμού Άρδα, μεταξύ των χωριών Κυπρίνου και Θεραπειού, καθώς τα νερά που έρχονται από τη Βουλγαρία είναι πάρα πολλά.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει παρατείνει την κατάσταση «Red Code», δηλαδή της μέγιστης κινητοποίησης, για τον Έβρο, καθώς η εικόνα των εκτεταμένων πλημμυρών και της αδιάκοπης πίεσης αξιολογείται ως υψηλού κινδύνου για νέα πλημμυρικά φαινόμενα.

Φωτό: ΠΑΤΣΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ/INTIME

Σταθεροποιείται η κατάσταση στη Βουλγαρία

Αισιόδοξο στοιχείο είναι πως οι ποσότητες των υδάτων που εισέρχονται στην ελληνική επικράτεια από την γειτονική Βουλγαρία εμφανίζονται μειούμενες.

Ωστόσο, οι πλημμυρισμένες εκτάσεις εκτιμάται ότι φτάνουν συνολικά τα 150.000 στρέμματα, εκ των οποίων περίπου 85.000 είναι καλλιεργημένα ή καλλιεργήσιμα, σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ.

Αντίστοιχη αποτύπωση, για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, προκύπτει και από τα δεδομένα του ευρωπαϊκού δορυφορικού συστήματος Copernicus.