Με την «Κυρά του Δέλτα» συναντήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Ευχαριστίες και γεύμα με ντολμαδάκια

Περιοδεία στον Έβρο πραγματοποιεί ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρώτος σταθμός ήταν η καλύβα της Αρτέμιδος Παπακωστίδου, γνωστής με την προσωνυμία «Κυρά του Δέλτα», η οποία κατοικεί σε δυσπρόσιτη περιοχή στις εκβολές του Έβρου.



Η κ. Παπακωστίδου ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για την προσωπική μέριμνα που έχει επιδείξει ώστε να ηλεκτροδοτηθεί για πρώτη φορά το σπίτι όπου κατοικεί επί δεκαετίες με τον σύζυγό της, μέσω εγκατάστασης φωτοβολταϊκών, όπως και για την τοποθέτηση δορυφορικού τηλεφώνου που τους επιτρέπει να επικοινωνούν απρόσκοπτα με τον υπόλοιπο κόσμο από την ακριτική περιοχή.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συζήτησε με την κ. Παπακωστίδου και τον σύζυγό της για τη ζωή στην παραμεθόριο, τα κίνητρα που έχουν δοθεί για μετεγκατάσταση εργαζόμενων και οικογενειών στον Έβρο και για τη σημασία της συνεχιζόμενης στήριξης της περιφέρειας, με μέτρα όπως η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ από το 2027 για όσους κατοικούν σε μικρούς οικισμούς.

Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού

