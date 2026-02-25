Μητσοτάκης στο προσυνέδριο της ΝΔ στην Αλεξανδρούπολη: «Καλύτερη σήμερα η Ελλάδα από ό,τι το 2019»

«Ασφαλής Ελλάδα» είναι ο τίτλος του δεύτερου Προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας (ΝΔ), που πραγματοποιείται στην Αλεξανδρούπολη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην παρέμβασή του, τόνισε πως η Ελλάδα το 2019 πήρε την απόφαση να υπερασπιστεί τα σύνορά της απέναντι στην υβριδική απειλή που δέχθηκε από την Τουρκία αξιοποιώντας και τις πληροφορίες που είχε αποτρέποντας έτσι μια κατάσταση που, όπως είπε, θα είχε δραματικές εξελίξεις όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη.

Όπως είπε ο πρωθυπουργός η παρουσία τότε της ευρωπαϊκής ηγεσίας στον Έβρο ήταν η στιγμή που η Ευρώπη αποφάσισε να ασχοληθεί με την προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων. «Εμείς μιλούσαμε για προστασία συνόρων ως πολιτική μειοψηφία».

«Εσείς οι Εβρίτες κρατήσατε τη χώρα και την Ευρώπη ασφαλή το 2020»

«Το 2020, που η Ελλάδα δέχτηκε μία υβριδική επίθεση στον Έβρο, καταφέραμε και ασφαλίσαμε τότε τη χώρα και αποτρέψαμε μία εξέλιξη η οποία, πιστεύω, ότι θα είχε δραματικές επιπτώσεις όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και συνολικά για την Ευρώπη, τότε, ουσιαστικά, έγινε το πρώτο βήμα για την αλλαγή της μεταναστευτικής πολιτικής της Ευρώπης», τόνισε ο πρωθυπουργός. «Τίποτε από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς τη δική σας βοήθεια. Εσείς οι Εβρίτες κρατήσατε τη χώρα και την Ευρώπη ασφαλή», είπε απευθυνόμενος στους κατοίκους του Έβρου.

«Πήραμε την απόφαση να φτιάξουμε φράχτη, δε μας δίνει η Ευρώπη λεφτά; θα τον φτιάξουμε μόνοι μας. Και τον φτιάξαμε και θα τον συνεχίσουμε» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός σημειώνοντας πως είναι απόφαση της κυβέρνησης να ενισχύσει όλα τα μέσα που χρησιμοποιεί στρατός, αστυνομία και πολιτική προστασία για να θωρακίσει τα σύνορα της χώρας.

Ο κ. Μητσοτάκης επανεβεβαίωσε τη βούληση της κυβέρνησης να ακολουθήσει μια «αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική» σημειώνοντας πάντως πως η συνεργασία με την Τουρκία στο μεταναστευτικό έχει αποδώσει καρπούς.

«Κάποιοι ασχολήθηκαν περισσότερο με τη μικρή Μαρία, με την κ. Άρτεμη που ασχολήθηκαν στο Δέλτα του Έβρου δεν ασχολήθηκε κανείς» είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός επιμένοντας πως η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού στηρίζει την απόφαση της κυβέρνησης να ακολουθήσει αυτή την «αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική».

Υπογράμμισε πως χωρίς ασφάλεια δεν υπάρχει ελευθερία και πρόσθεσε πως είναι «σημαντικό κεκτημένο» ότι πλέον δεν καταγράφονται φαινόμενα καταλήψεων, βίας στα γήπεδα, κ.ά. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως η Ελλάδα είναι σήμερα καλύτερη σε σχέση με το 2019.

Κέντρα συμβουλευτικής και υποστήριξη γυναικών

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την εξαιρετική δουλειά που κάνουν τα κέντρα συμβουλευτικής για γυναίκες, παρέχοντας ψυχολογική και οικονομική στήριξη. Όπως σημείωσε, είναι συγκινητικές οι ιστορίες γυναικών που κατάφεραν να ξεφύγουν από κακοποιητικά περιβάλλοντα και να ανακτήσουν τον έλεγχο της ζωής τους. «Έχουμε σώσει πολλές ζωές μέσα από αυτές τις εφαρμογές, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα στη γυναίκα να αισθάνεται ασφάλεια και να σπάσει τον κύκλο σιωπής. Το πιο σημαντικό είναι ότι πρόκειται για συλλογική προσπάθεια. Οι γείτονες συχνά γνωρίζουν τις κακοποιητικές συμπεριφορές, αλλά δεν μιλάνε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

Μείωση τροχαίων και νέα μέτρα ασφαλείας

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι κάθε θάνατος σε τροχαίο αποτελεί τραγωδία, εκφράζοντας ικανοποίηση για τη σημαντική μείωση των ατυχημάτων το περασμένο έτος. «Η μείωση αυτή οφείλεται πρωτίστως στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη», ανέφερε, σημειώνοντας τις αυστηρότερες ρυθμίσεις του ΚΟΚ και την καθολική εφαρμογή των αλκοτέστ, τα οποία πλέον γίνονται αποδεκτά από την ελληνική κοινωνία. «Είχαμε 150 λιγότερους θανάτους. Με τον υπουργό έχουμε συμφωνήσει μηδενική ανοχή σε παραβάσεις που προκαλούν θανάτους ή αναπηρίες», πρόσθεσε, επισημαίνοντας τη σημασία των νέων αυτοκινητόδρομων. Παράλληλα, απέδωσε τα εύσημα στο ελληνικό FBI που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από αντίστοιχες υπηρεσίες προηγμένων χωρών.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στα σύγχρονα έργα υποδομής, όπως η Αθηνών–Πύργου και οι παρεμβάσεις στα Χανιά, όπου πλέον καταγράφονται μηδενικά θανατηφόρα ατυχήματα. Υπογράμμισε τον ρόλο της τεχνολογίας με κάμερες στους δρόμους και έστειλε μήνυμα στους οδηγούς να προσδένονται. Στόχος, όπως τόνισε, είναι η μείωση των τροχαίων κατά 80%. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις από μοτοσυκλέτες και στη σημασία της χρήσης κράνους, ενώ επισήμανε ότι το κράτος πρέπει να παρεμβαίνει με ολίγον πατερναλιστικό τρόπο, καθώς η νέα γενιά αναπτύσσει διαφορετική κουλτούρα ασφαλείας.

Μιχάλης Χρυσοχοϊδης: 120 συλλήψεις καθημερινά για κακοποιητικές συμπεριφορές

«Η προστασία των συνόρων αποτελεί εθνική και ευρωπαϊκή προτεραιότητα» είπε στην παρέμβασή του ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη τονίζοντας πως πλέον η Ελλάδα έχει φράχτη 75 χιλιομέτρων που θα επεκταθεί ακόμα 5 χιλιόμετρα το επόμενο διάστημα.

«Πριν από έξι χρόνια περίπου 20.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στα σύνορά μας και τότε πήραμε την πολιτική απόφαση να υπερασπιστούμε να σύνορά μας. Δεν πέρασε ούτε ένας, χωρίς να πέσει ούτε μια σφαίρα» είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και πρόσθεσε: «Πλέον οι ροές είναι σχεδόν μηδενικές, ο Έβρος είναι απόρθητος».

Αναφερόμενος στην εγκληματικότητα, ο κ. Χρυσοχοϊδης τόνισε ότι το «ελληνικό FBI» μέσα σε έναν πολύ σύντομο χρόνο προχώρησε σε τουλάχιστον 2.000 συλλήψεις εξαρθρώνοντας μεγάλες σπείρες και εγκληματικές οργανώσεις οδηγώντας περίπου 600 άτομα στη φυλακή.

«120 συλλήψεις έχουμε καθημερινά για κακοποιητές μέσα στις οικογένειές τους» τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη λέγοντας πως μόνο πέρυσι έγιναν συνολικά 13.000 συλλήψεις για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας.

Θάνος Πλεύρης: Μείωση 60% στις ροές από Αν. Αιγαίο και Έβρο

«Το 2019 παραλάβαμε περισσότερες από 300.000 υποθέσεις εξέτασης ασύλου, ήταν οι εποχές του «λιάζονται» και του «εξαφανίζονται» είπε ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, τονίζοντας πως πλέον υπάρχουν απτά αποτελέσματα αφού οι ροές από Ανατολικό Αιγαίο και Έβρο από τις 48.000 το 2024 έχουν μειωθεί κατά 60% στις 21.000.

«Σήμερα εκκρεμούν 26.000 αιτήσεις ασύλου» είπε ο Θάνος Πλεύρης τονίζοντας πως πλέον χώρες που είχαν ήπιες θέσεις στο μεταναστευτικό, όπως η Γερμανία και η Δανία, πλέον έχουν προσχωρήσει στις ελληνικές θέσεις αν και όπως αναγνώρισε ακόμη οι επιστροφές είναι χαμηλά.

Χαρακτήρισε «μεγάλη πρόκληση» το Σύμφωνο Μετανάστευσης λέγοντας πως η Ελλάδα είναι έτοιμη να την αντιμετωπίσει με σκληρή πολιτική για όσους δεν δικαιούνται άσυλο και προστασία για όσους τη δικαιούνται.

Γιάννης Κεφαλογιάννης: Βαρύτητα στην πρόσληψη και την ετοιμότητα

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης τόνισε πως «από το 2019 έχουν γίνει άλματα στον τομέα της πολιτικής προστασίας» και δίνοντας στοιχεία για το Πυροσβεστικό Σώμα.

Το 2019 το προσωπικό, μόνιμο και τακτικό ήταν 13.900 άτομα, το 2025 18.000 άτομα ενώ έχουν ήδη εγκριθεί 1076 επιπλέον προσλήψεις.

Ο κ. Κεφαλογιάννης τόνισε πως τα φαινόμενα που συνδέονται με την κλιματική κρίση είναι πιο έντονα και πιο συχνά πλέον και απαιτείται καλός συντονισμός, ισχυρό ανθρώπινο δυναμικό και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα.