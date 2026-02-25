Μητσοτάκης: «Ο Κάθετος Διάδρομος βάζει την Ελλάδα στο κέντρο των γεωενεργειακών εξελίξεων»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τον υπό κατασκευή θερμοηλεκτρικό σταθμό συνδυασμένου κύκλου, ισχύος 840MW, στη ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης, ο οποίος θα ενισχύσει το πλέγμα ενεργειακών υποδομών που διαθέτει πλέον η Ελλάδα για την εξυπηρέτηση των δικών της αναγκών και την παροχή ενεργειακής ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.



Η υπό κατασκευή μονάδα, αποτέλεσμα επένδυσης ύψους 400 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ από την ΔΕΗ και την ΔΕΠΑ Εμπορίας, αναμένεται να ενταχθεί στο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας εντός του 2027 και για τη λειτουργία της θα δημιουργηθούν 80 μόνιμες θέσεις εργασίας.







«H επίσκεψη αυτή είναι και ιδιαίτερα σημαντική, καθώς έρχεται μία ημέρα μετά τις σημαντικές ανακοινώσεις οι οποίες έγιναν στην Ουάσιγκτον για την ενεργοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου, ενός πολύ φιλόδοξου έργου που βάζει την Ελλάδα στο κέντρο των γεωπολιτικών και γεω-ενεργειακών εξελίξεων μιας ευρύτερης περιοχής», τόνισε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ο Πρωθυπουργός.



«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αν κοιτάξει κανείς 6-7 χρόνια πίσω, ειδικά εδώ στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, μιλάμε για μία άλλη πόλη, για έναν άλλο Έβρο, για μία τελείως διαφορετική δυναμική. Και αυτό σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην επιλογή της κυβέρνησης να προτάξει την ιδιαίτερη γεωγραφική θέση της Αλεξανδρούπολης στα ενεργειακά μας σχέδια. Kαι είναι νομίζω σαφές ότι δικαιωνόμαστε για τις επιλογές αυτές που έχουμε κάνει», προσέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.



Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την πορεία και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου από τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ Αλέξη Παϊζή, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΠΑ Εμπορίας Κωνσταντίνο Ξιφαρά και τους Δημήτρη Κοπελούζο και Χρήστο Κοπελούζο του Ομίλου Κοπελούζου, που μέσω της Damco έχει αναλάβει την κατασκευή.



Κατά την περιήγηση στο εργοτάξιο επισημάνθηκε ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η νέα μονάδα στην κατεύθυνση ενίσχυσης του ρόλου της Ελλάδας ως περιφερειακού ενεργειακού κόμβου, καθώς αναμένεται να τροφοδοτεί αγορές της νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα τονώσει την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας μας σε περίοδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας, σε συνδυασμό με τις ΑΠΕ που έχουν αναπτυχθεί.



Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, ο νέος θερμοηλεκτρικός σταθμός θα συνδέεται και με την πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης φυσικού αερίου (FSRU) ανοιχτά της Αλεξανδρούπολης, καθιστώντας την περιοχή «σταυροδρόμι» δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.



Η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη





«Νομίζω ότι δεν είναι υπερβολή να πει κανείς ότι στην Αλεξανδρούπολη πράγματι χτυπάει η ενεργειακή “καρδιά”, θα έλεγα όχι μόνο της Ελλάδος αλλά και όλης της Ανατολικής Ευρώπης.



Μετά τις πολύ σημαντικές επενδύσεις οι οποίες έχουν γίνει μέχρι στιγμής για την υποδοχή υγροποιημένου φυσικού αερίου, εδώ δρομολογείται μία υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο.



Μία μονάδα η οποία είναι απολύτως συμπληρωματική των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, βλέπουμε εδώ στο βάθος τις ανεμογεννήτριες οι οποίες λειτουργούν. Και είναι ακριβώς αυτός ο συνδυασμός Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και πολύ αποτελεσματικών μονάδων φυσικού αερίου που επιτρέπουν στη χώρα μας πια να προσδοκά ότι θα έχει χαμηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά να προσδοκά κιόλας να συνεχίσει, όπως το κάνει το τελευταίο διάστημα, να είναι εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας και όχι απλά εισαγωγέας.



Η μονάδα αυτή συνολικά θα έχει ισχύ παραπάνω από 800MW. Θα ενταχθεί στο σύστημα μέσα στον επόμενο χρόνο και μιλάμε για μία επένδυση η οποία ξεπερνά τα 400 εκατομμύρια ευρώ, ΔΕΗ μαζί με ΔΕΠΑ Εμπορίας, η οποία θα είναι έτοιμη μέσα στον επόμενο χρόνο.



Και, βέβαια, η επίσκεψη αυτή είναι και ιδιαίτερα σημαντική, καθώς έρχεται μία ημέρα μετά τις σημαντικές ανακοινώσεις οι οποίες έγιναν στην Ουάσιγκτον για την ενεργοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου, ενός πολύ φιλόδοξου έργου που βάζει την Ελλάδα στο κέντρο των γεωπολιτικών και γεω-ενεργειακών εξελίξεων μιας ευρύτερης περιοχής.



Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αν κοιτάξει κανείς 6-7 χρόνια πίσω, ειδικά εδώ στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, μιλάμε για μία άλλη πόλη, για έναν άλλο Έβρο, για μία τελείως διαφορετική δυναμική. Και αυτό σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην επιλογή της κυβέρνησης να προτάξει την ιδιαίτερη γεωγραφική θέση της Αλεξανδρούπολης στα ενεργειακά μας σχέδια. Kαι είναι νομίζω σαφές ότι δικαιωνόμαστε για τις επιλογές αυτές που έχουμε κάνει».



Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Αλέξης Παΐζης σημείωσε από την πλευρά του: «Είναι μία “βαριά” βιομηχανική μονάδα, παρέχει ευελιξία κι είναι συμπληρωματική των ΑΠΕ. Θεωρούμε ότι είναι μία πολύ καλή επένδυση που προάγει και το εξαγωγικό προφίλ του ενεργειακού μείγματος στην Ελλάδα και θωρακίζει το δικό μας ελληνικό σύστημα».



Στήριξη της ελληνικής πολιτείας στην ελληνική καινοτομία - Νέο πρόγραμμα 2.000 επιδοτούμενων θέσεων της ΔΥΠΑ στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη



Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της εταιρείας Prisma Electronics, η οποία δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παραγωγή προηγμένων ηλεκτρονικών συστημάτων για τομείς όπως η άμυνα, η αεροδιαστημική, η ναυτιλία, οι βιομηχανικές εφαρμογές και οι κρίσιμες υποδομές.



Ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε από τη διοίκηση της εταιρείας, τους Γιώργο, Ηλία και Χρήστο Γιορδαμλή, στους χώρους παραγωγής. Συνομίλησε με το προσωπικό και ενημερώθηκε για τις καινοτόμες λύσεις που προσφέρει η Prisma Electronics, η οποία συνεργάζεται με κορυφαίους διεθνείς φορείς, όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος, η Airbus DS και το CERN.



Κατά τη διάρκεια της περιήγησης στους χώρους της Prisma ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να ανακοινώσει ένα νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων από τη ΔΥΠΑ για την πρόσληψη ανέργων σε θέσεις πλήρους απασχόλησης, που θα αφορά 2.000 ωφελούμενους στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε έως 875 ευρώ ανά μήνα. Το πρόγραμμα θα καλύπτει μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος, περιλαμβανομένων των δώρων και του επιδόματος άδειας.



Ολοκληρώνοντας την επίσκεψη, ο Πρωθυπουργός σημείωσε: «Είναι πράγματι μια ευχάριστη έκπληξη εδώ, στην ακριτική Αλεξανδρούπολη, να συναντά κανείς μια εταιρεία τόσο υψηλής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, όπως η Prisma Electronics. Θερμά συγχαρητήρια γι’ αυτά τα οποία έχετε πετύχει.



Για εμάς η στήριξη της υψηλής τεχνολογίας και της καινοτομίας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Και βέβαια, καθώς θα δαπανούνται ολοένα και περισσότεροι πόροι για την ευρωπαϊκή άμυνα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει σημαντική ελληνική προστιθέμενη αξία στα εξοπλιστικά προγράμματα, τα οποία δρομολογούνται αυτή τη στιγμή από το Υπουργείο Άμυνας, κάτι το οποίο ήδη έχετε ξεκινήσει να κάνετε. Και να γνωρίζετε ότι θα υπάρχει διαρκής στήριξη από την ελληνική πολιτεία στην ελληνική καινοτομία.



Εδώ φέρνετε και δημιουργείτε πολλές καλοπληρωμένες δουλειές. Έχετε ήδη 150 εργαζόμενους υψηλών δεξιοτήτων, καλά αμειβόμενους. Θα έλεγα ότι είναι κατ’ εξοχήν εργαζόμενοι οι οποίοι ωφελήθηκαν και ωφελούνται και από τη φορολογική πολιτική της κυβέρνησης.



Αλλά για εμάς η διαρκής δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αποτελεί και αυτή κεντρική προτεραιότητα. Είμαι σήμερα στην ευχάριστη θέση να αναγγείλω ένα νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη: 2.000 επιδοτούμενες θέσεις εργασίας. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει σε δύο εβδομάδες από τώρα. Το προηγούμενο είχε πάρα πολύ υψηλή απορρόφηση. Ίσως καταφέρετε και εσείς μέσα από αυτό το πρόγραμμα να προσελκύσετε κάποιους νέους εργαζόμενους.



Και βέβαια, το σημαντικό είναι να μπορεί η εταιρεία να επενδύει στους εργαζόμενους. Βλέπω ότι εδώ έχετε εργαζόμενους που είναι πολλά χρόνια μαζί σας και αυτό νομίζω ότι έχει μια ξεχωριστή αξία. Δεν υπάρχει επιτυχημένη εταιρεία χωρίς ευχαριστημένους εργαζόμενους, πόσω μάλλον για μια τόσο σημαντική και δύσκολη δουλειά, όπως αυτή την οποία επιτελούν οι εργαζόμενοί σας.



Οπότε θα ήθελα και από εδώ να μεταφέρω ότι το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας, ειδικά αυτό το οποίο σχετίζεται και με την άμυνα ή με την προστασία των κρίσιμων υποδομών, με τη ναυτιλία μας, τυγχάνει της προσοχής και του αμέριστου ενδιαφέροντος της πολιτείας.



Σας εύχομαι πάντα επιτυχίες και με το καλό καινούργια καινοτόμα έργα, περισσότερους δορυφόρους, καινούργια συστήματα για την αμυντική μας βιομηχανία και να μεγαλώσετε, με περισσότερους εργαζόμενους και περισσότερες θέσεις εργασίας».



Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Prisma Electronics, Χρήστος Γιορδαμλής, ανέφερε από την πλευρά του: «Είναι χαρά μας και τιμή μας να έχουμε σήμερα εδώ τον Πρωθυπουργό της χώρας, ώστε να δει ιδίοις όμμασι πώς ελληνικές εταιρείες παράγουν και καινοτομούν -στο εργοστάσιο της Prisma Electronics ηλεκτρονικά για την άμυνα, το διάστημα αλλά και τη ναυτιλία και πλήθος άλλων εφαρμογών- επιτρέποντας σε πολλές άλλες ελληνικές και ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να βρίσκουν αξιόπιστα προϊόντα για να κατακτήσουν τις διεθνείς αγορές».