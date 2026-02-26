Μητσοτάκης: Κυριαρχία στην πράξη και όχι στα λόγια - Το «καρφί» για επαγγελματίες ανησυχούντες

Με μια ομιλία υψηλών τόνων, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το σύνθημα για την ενεργειακή και γεωπολιτική αναβάθμιση της Ελλάδας, ανακοινώνοντας την προώθηση των στρατηγικών συμφωνιών με τους αμερικανικούς κολοσσούς Chevron και ExxonMobil.

Ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε το όραμα για μια Ελλάδα που παύει να είναι απλός θεατής των εξελίξεων και μετατρέπεται στον κεντρικό ενεργειακό κόμβο της Γηραιάς Ηπείρου.

«Πύλη εισόδου για όλη την Ευρώπη»



Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η επικύρωση των συμφωνιών για την αξιοποίηση των εγχώριων κοιτασμάτων φυσικού αερίου αποτελεί την έμπρακτη απόδειξη της εθνικής κυριαρχίας: «Η Ελλάδα ασκεί με αυτόν τον τρόπο τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην πράξη και όχι στα λόγια», τόνισε, προσθέτοντας ότι η χώρα καθίσταται πλέον η βασικότερη πύλη εισόδου και διανομής φυσικού αερίου προς όλα τα κράτη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, ξεκαθάρισε ότι οι ρήτρες των συμφωνιών έχουν τεθεί αποκλειστικά για να προστατεύσουν το Ελληνικό Δημόσιο από μελλοντικές απαιτήσεις αποζημιώσεων, χαρακτηρίζοντας τις αντιδράσεις ως κινήσεις «επαγγελματιών ανησυχούντων».

Το «καρφί» για την Τουρκία και την «ηττοπαθή μανία»



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβασε τους τόνους, συνδέοντας τις ενεργειακές συμφωνίες με την εξωτερική πολιτική και τη στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ: «Όσοι ζουν ακόμη με μία ηττοπαθή μανία καταδίωξης, ας σκεφτούν ότι, έως τώρα, μόνο η Τουρκία και, δυστυχώς, οι ίδιοι αντιδρούν στην εθνική πορεία της χώρας μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι την ίδια ώρα που η Ελλάδα ισχυροποιείται ενεργειακά, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται στην Ουάσιγκτον για τη δεύτερη συνάντηση μέσα σε έναν χρόνο με τον Αμερικανό ομόλογό του, επισφραγίζοντας το βάθος της διμερούς στρατηγικής σχέσης: «Αληθινοί πατριώτες είναι αυτοί που χτίζουν την Ελλάδα που δεν φοβάται».

Κλείνοντας την εισήγησή του, ο κ. Μητσοτάκης έστειλε ένα μήνυμα με αποδέκτες όσους αμφισβητούν τα βήματα της χώρας: «Δεν υποσκάπτει τη θέση της πατρίδας η αξιοποίηση του πλούτου της και η εδραίωση των δικαιωμάτων της. Την υποσκάπτει η μίζερη αμφισβήτηση. Γιατί αληθινοί πατριώτες, ξέρετε, δεν είναι όσοι εκφράζουν διαρκώς φόβους. Αλλά εκείνοι που χτίζουν την Ελλάδα που δεν φοβάται!»