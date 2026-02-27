Νέο πλαίσιο στεγαστικής αρωγής: Ταχύτερες αποζημιώσεις μετά από φυσικές καταστροφές

Το σχέδιο νόμου για τη στεγαστική αρωγή παρουσίασαν στο Υπουργικό Συμβούλιο, που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης και ο Υφυπουργός Κώστας Κατσαφάδος. Στόχος της νομοθετικής πρωτοβουλίας είναι η δραστική μείωση του χρόνου που μεσολαβεί από την εκδήλωση μιας φυσικής καταστροφής έως την οικονομική στήριξη των πληγέντων.

Το σχέδιο νόμου, με τίτλο «Νέο πλαίσιο μέτρων Στεγαστικής Αρωγής και λοιπών ενισχύσεων μετά από φυσικές καταστροφές», επιχειρεί να αντιμετωπίσει χρόνιες παθογένειες του υφιστάμενου συστήματος. Η εμπειρία των τελευταίων ετών ανέδειξε σημαντικές καθυστερήσεις στην εκταμίευση των ενισχύσεων, δυσκολίες στην παρακολούθηση των αιτήσεων από τους πολίτες, καθώς και αποκλεισμούς δικαιούχων λόγω γραφειοκρατικών εμποδίων, γεγονός που οδηγούσε σε παρατεταμένη ανασφάλεια στις πληγείσες περιοχές.

Οι δηλώσεις της πολιτικής ηγεσίας

Ο κ. Κεφαλογιάννης τόνισε ότι το νέο πλαίσιο εισάγει ένα σύγχρονο και λειτουργικό σύστημα στεγαστικής αρωγής και οικονομικών ενισχύσεων, προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της κλιματικής κρίσης. Όπως σημείωσε, το προηγούμενο καθεστώς χαρακτηριζόταν από χρονοβόρες και συχνά πολύπλοκες, έγχαρτες διαδικασίες, που οδηγούσαν σε καθυστερήσεις και άδικους αποκλεισμούς. Με το νέο σχέδιο νόμου, όπως ανέφερε, απλουστεύονται οι διαδικασίες, αξιοποιούνται οι υφιστάμενες πληροφοριακές υποδομές, διασφαλίζεται διαφάνεια σε κάθε στάδιο και διευρύνεται ο κύκλος των δικαιούχων, ιδίως σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας και εκκρεμοτήτων από το παρελθόν. Κεντρικός στόχος είναι η ταχεία αποκατάσταση και η επαναφορά της κανονικότητας.

Από την πλευρά του, ο κ. Κατσαφάδος υπογράμμισε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε ένα ολοκληρωμένο και εκσυγχρονισμένο πλαίσιο, που δίνει έμφαση στην ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα. Όπως ανέφερε, προβλέπεται η πλήρης αξιοποίηση της πλατφόρμας «e-Άδειες» του Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, η ανάπτυξη νέων ψηφιακών εργαλείων για τον έλεγχο και την καταβολή των ενισχύσεων, καθώς και η ενίσχυση της διαφάνειας και της διαλειτουργικότητας. Παράλληλα, απλοποιείται η απόδειξη κυριότητας και αίρονται εμπόδια, όπως η απαίτηση συναίνεσης του 100% των συνιδιοκτητών. Η στήριξη, όπως σημείωσε, δεν περιορίζεται στον τυπικό ιδιοκτήτη, αλλά απευθύνεται σε εκείνον που κατοικεί πραγματικά στο ακίνητο και πλήττεται.

Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου

Με το νέο πλαίσιο θεσπίζεται ένα ενιαίο σύστημα οικονομικών ενισχύσεων μετά από φυσικές καταστροφές. Περιλαμβάνει τη στεγαστική αρωγή, την πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής, επιδότηση προσωρινής στέγασης μέσω ενοικίου ή συγκατοίκησης, εφάπαξ οικονομικές ενισχύσεις, καθώς και δυνατότητα παραχώρησης ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων για την ταχύτερη αποκατάσταση των ζημιών.

Κομβικό στοιχείο αποτελεί η πλήρης ψηφιοποίηση των διαδικασιών, με αξιοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων της δημόσιας διοίκησης και διασύνδεση με άλλους φορείς του Δημοσίου, ώστε να περιοριστεί ο διοικητικός φόρτος και να επιταχυνθεί η διεκπεραίωση των αιτήσεων. Παράλληλα, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν την πορεία της υπόθεσής τους σε κάθε στάδιο.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διεύρυνση των δικαιούχων, κυρίως σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας ή πολυϊδιοκτησίας, όπου μέχρι σήμερα προέκυπταν σημαντικά εμπόδια. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα ένταξης και σε πληγέντες από παλαιότερες φυσικές καταστροφές, οι οποίοι, χωρίς δική τους υπαιτιότητα, δεν είχαν ολοκληρώσει τις διαδικασίες αποκατάστασης.

Το σχέδιο νόμου μετατοπίζει το βάρος από την αποσπασματική αποζημίωση στη γρήγορη και λειτουργική αποκατάσταση, με στόχο τη διατήρηση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής και την αποτροπή εγκατάλειψης οικισμών. Ταυτόχρονα, εισάγει σαφές και προβλέψιμο πλαίσιο για τη δημόσια διοίκηση, τους μηχανικούς και τους πολίτες, περιορίζοντας τις αβεβαιότητες και τις καθυστερήσεις του παρελθόντος.

Με την παρουσίασή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, τίθενται οι βάσεις για ένα ταχύτερο, πιο διαφανές και αποτελεσματικό σύστημα στεγαστικής αρωγής, προσαρμοσμένο στις αυξημένες ανάγκες που επιφέρει η κλιματική κρίση.